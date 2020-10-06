Умер бывший вратарь сборной Латвии по футболу

В 1990-х годах Олег Караваев был одним из основных вратарей сборной Латвии. Именно он защищал ворота сборной Латвии в первом официальном матче после восстановления независимости.

На счету Караваева 38 матчей в составе национальной команды. Голкипер принял участие во многих исторических для нашей сборной матчах - в 1992 году против тогдашнего чемпиона Европы Дании (0:0) и одной из сильнейших сборных мира - Испании (0:0), в 1998 году против Норвегии (3:1) и в 1999 году против Греции (0:0).

Караваев за время своей карьеры выступал в Казахстане, Киргизии, Узбекистане, России, Сербии, на Кипре и в Германии. В Латвии вратарь защищал цвета рижской "Даугавы", "Олимпии", "Сконто" и "Риги".

Олег Караваев - чемпион Латвии (1998), обладатель Кубка Латвии (1999), а также лучший вратарь чемпионата Латвии (1998).