Безвкусица, а не искусство. Почему татуировки в теннисе - это редкость?

В 2020 году довольно сложно назвать футболиста, у которого на теле нет ни одной татуировки. Изображения матери и Иисуса, игровой номер, памятные даты, лица и имена детей - все эти рисункм можно найти на теле футболиста практически в любой команде мира. Подобное встречается и в других видах спорта, но главным исключением остаётся теннис. Почему?
Уверены, что даже ярые фанаты тенниса с трудом перечислят несколько представителей этого вида спорта, которые украсили себя татуировками. А уж представить, что они есть на теле звёзд мирового тенниса и вовсе невозможно.
Интересно, что у подобного явления есть достаточно рациональное объяснение. Eurosport приводит результаты исследования научного издательства Karger, которое на чемпионате мира по футболу 2018 года разглядело татуировки у 34% игроков, в то время как среди теннисистов топ-100 "забитыми" оказались лишь 9%. Причём большинство из этих теннисистов не входили в топ-15.
У теннисистов-мужчин татуировки были замечены исключительно на руках (у троих они были практически скрыты под рукавами поло), а у женщин - на шее и бёдрах.
Выводы учёных
Среди теннисистов тату распространены гораздо меньше, чем среди других спортсменов и прочих представителей той же возрастной категории. По данным Karger, рисунки на теле имеют примерно 30% людей от 20 до 40 лет по всему миру по сравнению с 9% теннисистов.
Обычно татуировки у теннисистов довольно маленькие, чтобы их можно было скрыть под рукавом, напульсником или шортами. Есть несколько версий, в чём заключается причина этого феномена.
Одна из версий - социокультурный бэкграунд. Всё дело в том, что теннис исторически считается хобби привилегированного класса. Теннисные традиции до сих пор очень сильны, и внутри сообщества татуировку скорее посчитают не произведением искусства, а вульгарной безвкусицей.
Как яркий пример консервативности Eurosport приводит "Уимблдон", где любое отклонение в одежде от белой цветовой гаммы считается недопустимым. Татуировка на теле может стать чуть ли не скандалом национального масштаба. Не верите?
В 2012 году американская теннисистка Беттани Маттек-Сандс, выступая в парном разряде, блеснула на турнире своим цветным "рукавом". Несколько дней спустя издание Metro посвятило ей целую статью под названием "Это не теннис".
В теннисе всё очень строго, начиная с правил, где с точностью до секунды распределено время между розыгрышами, заканчивая отношением журналистов и болельщиков к игрокам на корте.
Итак, по одной из версий, теннисисты набивают татуировки гораздо реже из-за элитарности и строгого этикета. Правда, непонятно, почему тату чаще можно встретить на теле снукеристов - представителей другого вида спорта со строгим этикетом и обязательным дресс-кодом.
Ещё одна версия - насыщенный календарь и широкая география турниров. Проще говоря, теннисисты на протяжении всего года заняты либо адаптацией после перелётов, либо подготовкой к матчам. После нанесения татуировки коже необходим перерыв для восстановления, а простой для теннисиста - непозволительная роскошь.
Ну и наконец, многие теннисисты просто могут прятать свои татуировки, и во время матчей они будут незаметными. В этот вариант, правда, совсем не хочется верить, когда есть Instagram и огромное внимание СМИ. Сложно представить, что кто-то из теннисистов смог бы долгое время скрывать дракона на всю спину.
Есть в теннисе, конечно, и такие игроки, о татуировках которых всем давно известно. Например, первая ракетка Украины Элина Свитолина с тигрицей на бедре, надписью Carpe Diem на ребре ладони и индийским символом Ом на правом запястье.
У самого скандального теннисиста Ника Кирьоса также имеются татуировки: его рука - это посвящение погибшему в авиакатастрофе Коби Брайанту и другой легенде НБА Леброну Джеймсу.
Швейцарец Стэн Вавринка на левом предплечье набил цитату ирландского писателя и драматурга Сэмюэла Беккета: "Ты пробовал. Ты ошибался. Неважно. Попробуй снова. Ошибись снова. Ошибись лучше".
Каким бы ие было отношение к татуировкам,важно понимать, что индивидуальность спортсмена привлекает зрителей не меньше, чем его талант. Угроза это традициям или нет - спорный вопрос, но то, что на корт выходят личности со своими страхами, убеждениями и мечтами - это факт, который делает спорт живым и разнообразным.
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