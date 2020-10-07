Безвкусица, а не искусство. Почему татуировки в теннисе - это редкость?

Уверены, что даже ярые фанаты тенниса с трудом перечислят несколько представителей этого вида спорта, которые украсили себя татуировками. А уж представить, что они есть на теле звёзд мирового тенниса и вовсе невозможно.

Интересно, что у подобного явления есть достаточно рациональное объяснение. Eurosport приводит результаты исследования научного издательства Karger, которое на чемпионате мира по футболу 2018 года разглядело татуировки у 34% игроков, в то время как среди теннисистов топ-100 "забитыми" оказались лишь 9%. Причём большинство из этих теннисистов не входили в топ-15.

У теннисистов-мужчин татуировки были замечены исключительно на руках (у троих они были практически скрыты под рукавами поло), а у женщин - на шее и бёдрах.

Выводы учёных

Среди теннисистов тату распространены гораздо меньше, чем среди других спортсменов и прочих представителей той же возрастной категории. По данным Karger, рисунки на теле имеют примерно 30% людей от 20 до 40 лет по всему миру по сравнению с 9% теннисистов.

Обычно татуировки у теннисистов довольно маленькие, чтобы их можно было скрыть под рукавом, напульсником или шортами. Есть несколько версий, в чём заключается причина этого феномена.

Одна из версий - социокультурный бэкграунд. Всё дело в том, что теннис исторически считается хобби привилегированного класса. Теннисные традиции до сих пор очень сильны, и внутри сообщества татуировку скорее посчитают не произведением искусства, а вульгарной безвкусицей.

Как яркий пример консервативности Eurosport приводит "Уимблдон", где любое отклонение в одежде от белой цветовой гаммы считается недопустимым. Татуировка на теле может стать чуть ли не скандалом национального масштаба. Не верите?

В 2012 году американская теннисистка Беттани Маттек-Сандс, выступая в парном разряде, блеснула на турнире своим цветным "рукавом". Несколько дней спустя издание Metro посвятило ей целую статью под названием "Это не теннис".

В теннисе всё очень строго, начиная с правил, где с точностью до секунды распределено время между розыгрышами, заканчивая отношением журналистов и болельщиков к игрокам на корте.

Итак, по одной из версий, теннисисты набивают татуировки гораздо реже из-за элитарности и строгого этикета. Правда, непонятно, почему тату чаще можно встретить на теле снукеристов - представителей другого вида спорта со строгим этикетом и обязательным дресс-кодом.