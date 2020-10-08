Проблемы с наркотиками, порнобизнес и родители в тюрьме. Как Ронни О’Салливан стал величайшим игроком в снукер

Если вы смотрите снукер, то наверняка слышали про Ронни О’Салливана. Если не смотрите, то знать об этом англичанине необходимо. Он, как Месси и Роналду в футболе, он как Овечкин в хоккее или Леброн Джеймс в баскетболе. Ронни О’Салливан и есть снукер.

Болельщики уже привыкли к тому, что на протяжении 10 лет О’Салливан пугает их своим уходом из снукера. Не стало исключением и это лето - в июльском интервью англичанин размышлял о завершении карьеры. Спустя месяц О’Салливан в шестой раз стал чемпионом мира по снукеру.

Более одиозного и яркого игрока в этом консервативном спорте точно не было, поэтому познакомиться с ним поближе не будет лишним.

Ронни родился 5 декабря 1975 года в небогатой семье. Родители будущей звезды снукера работали на двух работах, жили в муниципальной квартире Лондона, а воспитанием Ронни занимались друзья и соседи.

Sports.ru пишет, что когда у Ронни родилась сестра Даниэль, их мать оставила работу, а отец приобрёл магазинчик с порножурналами. Время от времени у отца семейства возникали проблемы с полицией, но О’Салливан-старший всегда их как-то решал.

Пару лет спустя семье О’Салливан принадлежало несколько секс-шопов, а гараж дома был заполнен журналами и видеокассетами для взрослых. Позже в интервью Ронни О’Салливан вспоминал, что свой первый порнофильм он продал в 10 лет.

Снукер в жизни О’Салливана появился в 7 лет. Sports.ru пишет, что отец увидел, как мальчик увлекается игрой в гостях у дяди, и на Рождество подарил ему снукерный стол.

С тех пор Ронни было не остановить. В 8 лет он ходил с отцом в бильярдный клуб каждые выходные, в 13 - выиграл чемпионат Великобритании среди юниоров, в 16 - стал профессионалом.

Карьера Ронни набирала обороты, но затем в его семье случилась настоящая трагедия - О’Салливан-старший пошёл с друзьями в бар, произошла ссора, завязалась перепалка, началась драка, на стойке бара лежал нож...

Отца Ронни признали виновным в убийстве и он получил пожизненный срок с возможностью условно-досрочного освобождения. Забегая вперёд отметим, что О’Салливан-старший вышел на свободу спустя 18 лет.

Ронни и Даниэль остались с мамой Мэри О’Салливан, которая приняла дела секс-шопов, но не справилась и через несколько лет её обвинили в неуплате налогов. Несмотря на погашение долгов, Мэри всё равно получила тюремный срок. Позже Ронни О’Салливан выдвинул версию, что против его семьи существовал заговор.

Сам Ронни всё это время продолжал играть в снукер, выступал на турнирах, в 18 лет вошёл в топ-16, а спустя год взял Мастерс (один из трёх наиболее престижных снукерных турниров).

"Всё, о чём я мог думать - это победа в турнире ради папы. Я знал, как сильно он меня любит, как гордится, как радуется моим успехам. Это был мой способ отплатить ему, чтобы он был счастлив", - приводит слова О’Салливана Sports.ru.

Вместе с успехами в снукере в жизни Ронни начались и проблемы, связанные с бурной жизнью. Англичанин вспоминает, что в 17-18-летнем возрасте у него одновременно было до десятка девушек и он считался "плохим парнем". Чего стоит история о том, что Ронни закатил вечеринку в доме всего через неделю после ареста матери. Или история о том, как на чемпионате мира по снукеру 1996 года О’Салливан подрался с сыном судьи.

Та драка закончилась для Ронни штрафом и условным сроком, а ещё в этот день 21-летний Ронни узнал, что скоро станет отцом. Насыщенным выдался денёк.

С матерью своего будущего ребёнка Ронни разбежался ещё до того, как она узнала о беременности. Естественно, эта новость не порадовала звезду снукера. Салли Магнус, так звали девушку Ронни, родила дочь, назвала её Тэйлор и уехала из Лондона. Сам Ронни помогал им финансово и даже купил дом, но к общению с дочерью не стремился.

Победы в снукере никак не помогали Ронни в собственной жизни - алкоголь, травка, неправильное питание. Всё это привело к тому, что Ронни отправился на реабилитацию в клинику, где и осознал, что хочет познакомится с дочерью.

Желание это, правда, оказалось мимолётным. В 2019 году дочь О’Салливана рассказала, что за 21 год видела отца раз 10, он заблокировал её номер телефона и попросил родственников игнорировать её.

"Он никогда не хотел меня. Он ясно дал это понять. Но я не пойму, почему он изо всех сил пытался сделать мне больно. Я была так несчастна, что задумывалась над тем, чтобы покончить со всем этим", - приводит слова Тэйлор Sports.ru.

Тэйлор - не единственный ребёнок О’Салливана. В 2006 году у Ронни родилась вторая дочь, которую назвали Лили. Ещё через год родился маленький Ронни. Девушкой, которая подарила Ронни наследников, стала Джо Лэнгли. Вместе с ней они посещали группу анонимных наркоманов, где и познакомились. В 2008-м пара рассталась.

Расставание с Джо не пошло Ронни на пользу. У него снова начались проблемы и он переодически возвращался к наркотикам и загулам. Интересно, что при всём при этом О’Салливан умудрялся показывать высочайший уровень у стола.

Кстати, иногда на турниры с его участием приходили дети, которых родила Джо. Видимо, Ронни сделал выводы из тяжёлой истории с первой дочерью.

Сейчас жизнь Ронни немного успокоилась и обрела стабильность. Отец вышел из тюрьмы ещё в 2010 году, наркотики - в прошлом, новое увлечение Ронни - бег, а с 2013 года снукерист помолвлен с британской актрисой Лайлой Руасс.

Всё вроде бы спокойно и только отношения со снукером с каждым годом всё напряжённее. Пожалуй, нет в мире спортсмена, который объявлял бы о завершении карьеры чаще, чем это делал Ронни. Он сам уже шутит на тему своего непостоянства, сравнивая себя с английской погодой.

Отдельного внимания заслуживают выходки Ронни О’Салливана прямо во время матчей. Он приходил на игры в белых кроссовках, завязывал шнурки туфель, опираясь о снукерный стол, и даже играл в носках.

Ронни О'Салливан ФОТО: скриншот с youtube.com

Однажды во время матча к столу выбежала зрительница и Ронни отдал ей кий, чтобы она исполнила последний удар.

Фанатский беспредел на снукере 😁



О'Салливан позволил выбежавшей к столу странной даме пробить завершающий черный шар 🎱 pic.twitter.com/OQwlFykFee — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) October 19, 2017

Когда Ронни становилось скучно во время интервью, он мог начать отвечать в стиле робота.

Ronnie O'Sullivan goes robotic in interview... pic.twitter.com/GKDc0E6P0G — ITV Football (@itvfootball) February 7, 2017

За всё это О’Салливана обожают фанаты и непереваривают организаторы и снукерные чиновники. Понять можно и тех и других. О’Салливан главная звезда и лицо снукера, культовый игрок, который привлекает внимание зрителей. Правда, Ронни ужасно устал исполнять эту роль, о чём не раз говорил в интервью.

"Я не справляюсь с теми обязанностями, которые возложены на меня. Это трудно - быть главным лицом снукера. Всё внимание обращено ко мне, все ждут от меня чего-то, даже я сам", - приводит слова Ронни Sports.ru.

О’Салливан - самый успешный снукерист и по призовым. По некоторым данным он заработал за карьеру 10,8 млн фунтов стерлингов. Sports.ru пишет, что характер Ронни отражается и на его тратах - в 2010 году О’Салливан проиграл на нескольких турнирах подряд, купил лодку за 80 тысяч фунтов и жил в ней. Правда, спустя три месяца он передумал и продал лодку, но уже за 60.

Фанаты, конечно, не одобрят уход Ронни из снукера, но ему самому будет чем заняться. Ронни пишет книги, при чём не только автобиографии. На его счету несколько криминальных романов и книга о питании. Это важная тема для Ронни, который в юности испытывал проблемы с лишним весом.

Ронни востребован на телевидении, он изучает буддизм и ислам, а в 2016 году стало известно о начале работы над фильмом про О’Салливана. Правда, уже какое-то время о проекте ни слуху ни духу.