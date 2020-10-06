Более половины новых случаев Covid-19 зарегистрированы в Даугавпилсе и Риге

Кроме того, число зараженных значительно выросло в Айзпутском, Олайнском и Краславском краях.

Так, в Даугавпилсе зарегистрирован 21 новый заболевший, а двое выздоровели, поэтому сейчас в Даугавпилсе Covid-19 болеют 160 жителей.

В столице зарегистрировано 18 новых случаев, шесть человек выздоровели. Таким образом, в Риге сейчас 289 заболевших. 2

В Айзпутском крае за прошедшие сутки зарегистрированы семь новых зараженных, и общее число достигло 34 человек. Шесть новых случаев зарегистрированы в Олайнском крае, всего там насчитывается 42 заболевших. В Краславском крае - пять новых случаев, число заболевших выросло до 12.

В Кулдигском крае, где ранее была большая вспышка Covid-19, уже второй день подряд регистрируется всего один новый случай. Общее число заболевших достигло 93.

За прошедшие сутки новые случаи были зарегистрированы также в Салдусском, Талсинском, Даугавпилсском и Гаркалнском краях и в Екабпилсе.

Среди новых зараженных 17 человек - в возрасте от 40 до 49 лет, 11 - в возрасте от 50 до 59 лет, и от 60 до 69 лет, а десять - в возрасте от десяти до 19 лет. Есть заболевшие и в других возрастных группах. 2

За прошедшие сутки госпитализировано еще шесть пациентов с Covid-19, один человек умер.

В настоящее время в больницах проходят лечение 32 пациента с Covid-19. Умерло 40 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

В целом за прошедшие сутки сделано 3818 анализов на Covid-19, 1,78% из них дали положительный результат.

С начала эпидемии в Латвии проведено 340 395 анализов на Covid-19, заражение выявлено у 2194 человек. На сегодняшний день выздоровели 1322 человека, на данный момент Covid-19 в активной фазе болеют 832 человека.

За последние две недели заболеваемость Covid-19 в Латвии увеличилась на 172%, в то время как в других странах Европы рост составляет около 14%.