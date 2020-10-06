Заболеваемость Covid-19 в Латвии достигла рекордно высокого уровня

В данный момент заболеваемость Covid-19 в Латвии составляет 31,25 случай на 100 000 жителей, что свидетельствует о шестикратном приросте с 22 сентября.

В то же время в других странах Балтии - Эстонии и Литве - показатели заболеваемости выше, однако рост значительно медленнее. Судя по данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в Литве этот показатель достиг 52,65 случаев на 100 000 жителей, а в Эстонии - 51,03.

С 1 по 5 октября в Эстонии этот показатель вырос на 0,6%, в Литве - на 14,9%, а в Латвии - на 60%. 7

Несмотря на то, что с середины мая в Латвии этот показатель сохранялся примерно в пределах пяти случаев, а в отдельные дни достигал даже одного случая на 100 000 жителей, в течение последних двух недель, по словам эпидемиолога Юрия Перевощикова, заболеваемость Covid-19 в Латвии выросла более чем в восемь раз.

Эпидемиолог среди прочего указал, что это наибольший прирост заболеваемости Covid-19 в Европе.

Напомним, в понедельник в Латвии выявлено 68 новых случаев Covid-19, один человек умер, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умерший пациент входил в возрастную группу 60-65 лет. Всего с начала пандемии умерли 40 человек с Covid-19.

За прошедшие сутки сделано 3818 тестов на Covid-19, в целом с начала пандемии - 340 395 тестов. Заболевание подтверждено у 2194 человек, 1322 человека выздоровели.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки еще шесть человек, инфицированных Covid-19, были госпитализированы, один пациент скончался, сообщила министр здравоохранения Илзе Винькеле (AP) в Twitter.

Соответственно, 32 пациента с Covid-19 в настоящее время проходят лечение в больницах, а 40 человек с подтвержденной инфекцией Covid-19 умерли.