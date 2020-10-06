В следующем году из-за перераспределения IIN самоуправления потеряют 90 млн евро

Во вторник правительство утвердило протокол соглашения и разногласий правительства и Латвийского союза самоуправлений на 2021 год.

В дальнейшем доля поступлений IIN, направляемых в бюджет самоуправлений, составит 75% вместо прежних 80%. Тем самым самоуправления потеряют 90,9 млн евро, но они поступят в государственный бюджет.

Стороны договорились, что с 2021 по 2023 год на реализацию различных проектов самоуправления смогут взять кредиты на сумму 268 млн евро, что на 150 млн евро больше, чем планировалось ранее.

Самоуправления смогут брать кредиты на строительство и расширение учебных заведений, развитие транспортной инфраструктуры, уменьшение последствий "Covid-19", правда, 15% затрат на проекты им придется покрывать самостоятельно.

Целевая дотация самоуправлениям в 2021 году составит 405,08 млн евро, дотация в фонд выравнивания самоуправлений - 119,34 млн евро, налоговые, неналоговые поступления самоуправлений и поступления от платных услуг планируются в размере 392,22 млн евро.