США подарили Латвии 7700 защитных масок

Проект был реализован Бюро по оборонному сотрудничеству посольства США в сотрудничестве с Министерством обороны и Центром военных объектов и закупок (VAMOIC), которые являются ведущими учреждениями по централизованным закупкам средств индивидуальной защиты от Covid-19 в Латвии.

Финансирование в размере 15 000 долларов было предоставлено Программой гражданского сотрудничества Европейского командования вооружённых сил США.

Маски для лица будут распространены среди уязвимых групп населения, чтобы обеспечить им дополнительную защиту при посещении медицинских учреждений, таким образом ограничивая распространение Covid-19. 2

Пожертвование дезинфицирующих средств и перчаток является уже пятым проектом Программы гражданского сотрудничества, реализуемых Бюро по оборонному сотрудничеству посольства США для ограничения распространения Covid-19 в Латвии.

В мае посольство США передало 3660 литров дезинфицирующих средств для рук и поверхностей Службе неотложной медицинской помощи, а также 22 500 пар нестерильных перчаток и 1000 литров дезинфицирующих средств для рук Министерству образования для использования на централизованных выпускных экзаменах в школах.

В июле посольство США передало Министерству обороны 38 600 пар нестерильных одноразовых перчаток и 2800 защитных лицевых щитков для использования в различных государственных учреждениях, сотрудники которых часто и напрямую контактируют с людьми. В рамках этих проектов посольство США закупило средства индивидуальной защиты на общую сумму 60 000 долларов у местных производителей и поставщиков.

В дополнение к этим проектам Бюро по оборонному сотрудничеству посольства США также тесно сотрудничает с другими правительственными учреждениями, такими как Государственная пожарно-спасательная служба, региональные органы власти, школы, дома престарелых и детские дома.

С 2007 года Бюро по оборонному сотрудничеству посольства США реализовало более 47 проектов на общую сумму около 11 миллионов долларов, привлекая латвийские компании и тем самым создавая прямой вклад в латвийскую экономику.