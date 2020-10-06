Вт, 6.10.2020
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ОЗХО: Навального отравили формально не входящим в список запрещенных ядом из группы "Новичок"

Алексей Навальный

ФОТО: Reuters/ScanPix

Российского оппозиционера Алексея Навального отравили ядом из группы "Новичок", свидетельствуют выводы экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Как отметили в организации, вещество, которым был отравлен Навальный, формально в список запрещенных не входит, однако по структуре оно близко к другим агентам, запрещенным ОЗХО в ноябре 2019 года, пишет "Медуза".

"Что значит "структурно схожие, но другие"? А то и значит: новое вещество семейства "Новичок". […] То есть Россия больше не может даже сказать "ну тут просто лежали на складе с 80-х годов какие-то флакончики "Новичка", мы за ними не уследили".

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Нет, сегодняшний пресс-релиз ОЗХО фактически подтверждает, что сейчас, в 2020 году, в России есть активная программа разработки новых боевых отравляющих вещества класса "Новичок", дичайшее нарушение всех возможных и невозможных международных норм и конвенций", - заявил после публикации релиза соратник Навального Леонид Волков.

"Медуза" отмечает, что в Госдуме России выводы организации назвали "политически ангажированными".

 "Они подтверждают лишь то, что хотели услышать организаторы мощнейшей русофобской провокации имени Навального", - цитирует издание комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого. 

Напомним, об отравлении Навального "Новичком" правительство Германии сообщило 2 сентября. Позже эти выводы были подтверждены независимыми центрами во Франции и Швеции.

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