Жителей призывают оценить необходимость сдавать тест на Covid-19

С ростом заболеваемости Covid-19 в Латвии резко выросло и число людей, которые хотят сдать тест, в результате чего образовались большие очереди, которые местами превышают даже неделю. Поэтому людей призывают объективно оценивать необходимость сдачи теста, сообщает агентство LETA.
Важно, чтобы своевременное тестирование было возможно обеспечить приоритетным группам, например, людям, у которых есть симптомы заболевания, установленным Центром профилактики и контроля заболеваний (SPKC) контактным лицам и лицам, которым необходимо сдать тест перед операцией.
Чтобы обеспечить более широкие возможности сдать тест, продолжится и целенаправленное тестирование с образцами слюны. Однако так же как и раньше, использование слюнных тестов устанавливают эпидемиологии SPKC, основываясь на эпидемиологической ситуации. Самостоятельно люди записаться на слюнные тесты могут.
Тесты на Covid-19 приоритетны для лиц, которым их назначил врач, оценив симптомы заболевания, состояние здоровья и риски инфицирования, в том числе контакт с больным Covid-19, а также необходимостью получить медицинские услуги.
Кроме того, тест приоритетно надо делать тем, у кого есть симптомы заболевания.
Поэтому Минздрав призывает каждого оценить необходимость тестирования, принимая во внимание, наблюдаются ли симптомы, не было ли контакта с заболевшим Covid-19, и назначил ли тестирование врач.
В то же время Минздрав совместно с поставщиками услуг целенаправленно работают над тем, чтобы расширить объемы тестирования, и чтобы тесты можно было делать быстрее. Сейчас найдено решение, что уже со среды, 7 октября, будут открыты два дополнительных пункта тестирования - один в Риге, на улице Линезера, а второй на три дня в Валмиере, на улице Чемпиону. Таким образом, операторы телефона 8303 будут записывать людей и в эти пункты.
Кроме того, привлечен институт BIOR, который обеспечит в своем пункте в Риге прием анализов.
Чтобы записаться на тест, можно использовать несколько возможностей. Одна из них - позвонить на номер 8303 в рабочие дни с 8 до 29 часов, в субботы и праздничные дни с 9 до 15 часов, а в воскресенья - с 9 до 12 часов.
Консультаций по этому номеру не оказывают - лицо только записывают на тест.
Записаться можно также, написав на электронную почту analizes@laboratorija.lv или авторизировавшись на сайте E.Gulbja laboratorija, или же по номеру 67801112.
Единый бесплатный номер для справок по вопросам Covid-19 - 8345, он оказывает консультации круглосуточно.
В свою очередь узнать результаты исследования на Covid-19 можно на портале е-здоровья, в Datamed.lv или позвонив на служебный информационный телефон Национальной службы здравоохранения 80001234 с понедельника по четверг с 8:30 до 17 часов и по пятницам с 8:30 до 15 часов.
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