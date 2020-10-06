Жителей призывают оценить необходимость сдавать тест на Covid-19

Важно, чтобы своевременное тестирование было возможно обеспечить приоритетным группам, например, людям, у которых есть симптомы заболевания, установленным Центром профилактики и контроля заболеваний (SPKC) контактным лицам и лицам, которым необходимо сдать тест перед операцией.

Чтобы обеспечить более широкие возможности сдать тест, продолжится и целенаправленное тестирование с образцами слюны. Однако так же как и раньше, использование слюнных тестов устанавливают эпидемиологии SPKC, основываясь на эпидемиологической ситуации. Самостоятельно люди записаться на слюнные тесты могут.

Тесты на Covid-19 приоритетны для лиц, которым их назначил врач, оценив симптомы заболевания, состояние здоровья и риски инфицирования, в том числе контакт с больным Covid-19, а также необходимостью получить медицинские услуги.

Кроме того, тест приоритетно надо делать тем, у кого есть симптомы заболевания.

Поэтому Минздрав призывает каждого оценить необходимость тестирования, принимая во внимание, наблюдаются ли симптомы, не было ли контакта с заболевшим Covid-19, и назначил ли тестирование врач.

В то же время Минздрав совместно с поставщиками услуг целенаправленно работают над тем, чтобы расширить объемы тестирования, и чтобы тесты можно было делать быстрее. Сейчас найдено решение, что уже со среды, 7 октября, будут открыты два дополнительных пункта тестирования - один в Риге, на улице Линезера, а второй на три дня в Валмиере, на улице Чемпиону. Таким образом, операторы телефона 8303 будут записывать людей и в эти пункты.

Кроме того, привлечен институт BIOR, который обеспечит в своем пункте в Риге прием анализов.

Чтобы записаться на тест, можно использовать несколько возможностей. Одна из них - позвонить на номер 8303 в рабочие дни с 8 до 29 часов, в субботы и праздничные дни с 9 до 15 часов, а в воскресенья - с 9 до 12 часов.

Консультаций по этому номеру не оказывают - лицо только записывают на тест.

Записаться можно также, написав на электронную почту analizes@laboratorija.lv или авторизировавшись на сайте E.Gulbja laboratorija, или же по номеру 67801112.

Единый бесплатный номер для справок по вопросам Covid-19 - 8345, он оказывает консультации круглосуточно.

В свою очередь узнать результаты исследования на Covid-19 можно на портале е-здоровья, в Datamed.lv или позвонив на служебный информационный телефон Национальной службы здравоохранения 80001234 с понедельника по четверг с 8:30 до 17 часов и по пятницам с 8:30 до 15 часов.