Известны источники заражения почти всех новых случаев Covid-19

Напомним, за прошедшие сутки Covid-19 был констатирован еще у 68 человек, из которых 57 заразились из известных источников.

Как рассказала представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Илзе Арая, 57 человек заразились Covid-19 от лиц, у которых ранее было констатировано заболевание этим вирусом. Все эти случая связаны с распространением коронавируса в Даугавпилсе, Аузпуте и Риге.

Она также добавила, что сейчас новых больших вспышек Covid-19 не констатировано.

В данный момент заболеваемость Covid-19 в Латвии составляет 31,25 случай на 100 000 жителей, что свидетельствует о шестикратном приросте с 22 сентября.

В то же время в других странах Балтии - Эстонии и Литве - показатели заболеваемости выше, однако рост значительно медленнее. Судя по данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в Литве этот показатель достиг 52,65 случаев на 100 000 жителей, а в Эстонии - 51,03.

С 1 по 5 октября в Эстонии этот показатель вырос на 0,6%, в Литве - на 14,9%, а в Латвии - на 60%.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки еще шесть человек, инфицированных Covid-19, были госпитализированы, один пациент скончался.