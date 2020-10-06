Тихановская встретилась с Меркель

Лидер белорусской оппозиции рассказала федеральному канцлеру, что мирные митинги в Беларуси продолжаются, а режим, в свою очередь, продолжает увеличивать количество политзаключенных. "Поэтому сейчас очень важно остановить насилие и освободить политзаключенных", - приводятся в сообщении слова Тихановской в ходе 45-минутного разговора.

Перед встречей с Меркель Тихановская выразила надежду, что Германия "как одна из самых сильных стран мира" сможет помочь в переговорах белорусской оппозиции с властями в Минске.

"Каждый, кто хочет выступить посредником, может нам помочь, - подчеркнула лидер оппозиции Беларуси. Она выразила благодарность за то, что Евросоюз ввел санкции против окружения многолетнего главы государства Александра Лукашенко: "Это победа, но это маленькая победа. Список должен быть расширен".