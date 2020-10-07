В Одни Ворота: Карло Анчелотти и его "Эвертон", который метит в топ-клубы

Сегодня в выпуске:

В эти выходные после игры с "Тоттенхэмом" Оле-Гуннар Сульшер был деклассирован как тренер: огромные дыры и недоработки в опорной зоне, провалы по флангам, а самое главное - идиотские, хаотичные и несогласованные действия защитников. Всё это - нынешний "Манчестер Юнайтед".

1:6 - в последний раз "МЮ" так влетал на своём стадионе в 2011 году в матче с "Манчестер Сити". Ну помните, Балотелли тогда ещё показал футболку с надписью Why Always Me? Это, кстати, забавная история. Как и все истории про Балотелли.

Вспоминаем след Супер Марио в мировом футболе, возвращаемся к "Манчестер Юнайтед" и вспоминаем главного тренера Алекса Фергюсона. Будут также истории про выход 45-лентего Ферги на поле за "Манчестер" и выход на поле вратаря "МЮ" Фабьена Бартеза.

В наши дни АПЛ это обитель потрясающих тренеров, но Алекс Фергюсон точно не затерялся бы среди них. Из последних прибытий в Премьер Лигу нужно отметить:

Карло Анчелотти, который вернулся в АПЛ - теперь он главный тренер "Эвертона". Его команда возглавляет таблицу и спустя 125 лет впервые выигрывает все первые семь матчей сезона. Возможно, "Эвертон" уже можно считать топ-клубом. Обсуждаем команду и её перспективы в Английской Премьер Лиге этого сезона.

Жеребьевка ЛЧ состоялась на месяц позже обычного, зато в традиционном формате. Обсуждаем группы, среди участников которых в этом году есть и "Манчестер Юнайтед".