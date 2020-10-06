Вт, 6.10.2020
Нельзя сказать, что Валмиера - это не очаг распространения инфекции, с эпидемиологической точки зрения он точно присутствует - там люди заражаются, могут появиться и контактные персоны. Юрий Перевощиков о ситуации с Covid-19 в Валмиере
Юрий Перевощиков о ситуации с Covid-19 в Валмиере
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Штрафы и высаживание за отсутствие масок и интервью Навального. Все, что вы могли пропустить 6 октября

ФОТО: TVNET

Мы понимаем, что у вас очень мало времени. Именно поэтому в конце дня RUS TVNET собирает все самое важное, что вы могли пропустить сегодня.

Вторник, 6 октября

Коронавирус:

  • За минувшие сутки 68 новых случаев Covid-19, один пациент умер.
  • Пассажиров без масок будут не впускать в общественный транспорт или высаживать из него.
  • Более половины новых случаев Covid-19 зарегистрированы в Даугавпилсе и Риге.
  • Известны источники заражения почти всех новых случаев Covid-19.
  • Заболеваемость Covid-19 в Латвии достигла рекордно высокого уровня.
  • Жителей призывают оценить необходимость сдавать тест на Covid-19.
  • США подарили Латвии 7700 защитных масок.
  • Covidpass: c 12 октября приезжающие в Латвию будут заполнять электронные анкеты.
  • Маски в общественном транспорте: за нарушение могут ввести штрафы.
  • В Даугавпилсе удаленно учится 21 класс в девяти школах.
  • Студенты и преподаватели ЛУ находятся в самоизоляции.
  • В связи с распространением Covid-19 т/ц Akropole вводит новые меры предосторожности.
  • В Литве 81 новый случай заражения, скончались 5 человек, в Эстонии - 42 случая.
  • Винькеле: из-за Covid-19 оказание плановых медицинских услуг не будет остановлено.
  • Вводить в Латвии чрезвычайное положение из-за Covid-19 пока не будут.
  • "Не позволяйте ему доминировать". Трамп выписался из больницы и призвал не бояться коронавируса.
  • В Риге тест на Covid-19 нужно ждать шесть дней.

Другие события дня:

  • ОЗХО: Навального отравили формально не входящим в список запрещенных ядом из группы "Новичок".
  • Тихановская встретилась с Меркель.
  • "Весь организм тебе говорит: Алексей, пора прощаться". Навальный дал интервью Юрию Дудю.
  • В Эстонии двух школьниц зажало между машиной и школьным автобусом: девочки серьезно пострадали.
  • Авария на арендованной машине случайно помогла раскрыть пьяного водителя.
  • Правительство поддержало снижение ставки налога солидарности.
  • В Нижнем Новгороде прошла церемония прощания с журналисткой Ириной Славиной.
  • KNAB просит начать уголовное преследование депутата 13-го Сейма Адамовича.
  • Rīgas satiksme хочет взыскать с бывших членов правления 1,3 млн евро.
  • Нобелевскую премию по физике вручили за черные дыры.
  • Ученые рассказали о гибели 95% морских организмов у берегов Камчатки.
  • В России задержан военнослужащий за передачу секретных сведений эстонским спецслужбам.
  • В Большом Московском цирке смотритель умер после нападения медведя.
  • От нескольких десятков евро до 1500 за регистрацию: покупка подержанных авто станет дороже.

Новости из мира знаменитостей:

  • "Связь на одну ночь": латвийский актер Скрастиньш признался, что не принимал участие в воспитании сына.
  • Родные погибшего в ДТП Сергея Захарова подали иск к Ефремову на 32 тысячи евро.
  • Мать пианистки, арестованной в Италии: "Дочь много плакала во время первого телефонного звонка".
  • Победитель "Евровидения-2019" Дункан Лоуренс выходит замуж.
  • Звезда "Холостяка" Виктория Короткова насмерть сбила пешехода.

Главное в спорте:

  • Бывший вратарь рижского "Динамо" одержал первую победу в КХЛ с 2016 года.
  • Умер бывший вратарь сборной Латвии по футболу.
  • Джокович снова попал мячом в судью.
  • СМИ сообщили, сколько Бриедис получил за победу в суперсерии.

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