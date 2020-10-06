Штрафы и высаживание за отсутствие масок и интервью Навального. Все, что вы могли пропустить 6 октября

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Вторник, 6 октября
Коронавирус:
- За минувшие сутки 68 новых случаев Covid-19, один пациент умер.
- Пассажиров без масок будут не впускать в общественный транспорт или высаживать из него.
- Более половины новых случаев Covid-19 зарегистрированы в Даугавпилсе и Риге.
- Известны источники заражения почти всех новых случаев Covid-19.
- Заболеваемость Covid-19 в Латвии достигла рекордно высокого уровня.
- Жителей призывают оценить необходимость сдавать тест на Covid-19.
- США подарили Латвии 7700 защитных масок.
- Covidpass: c 12 октября приезжающие в Латвию будут заполнять электронные анкеты.
- Маски в общественном транспорте: за нарушение могут ввести штрафы.
- В Даугавпилсе удаленно учится 21 класс в девяти школах.
- Студенты и преподаватели ЛУ находятся в самоизоляции.
- В связи с распространением Covid-19 т/ц Akropole вводит новые меры предосторожности.
- В Литве 81 новый случай заражения, скончались 5 человек, в Эстонии - 42 случая.
- Винькеле: из-за Covid-19 оказание плановых медицинских услуг не будет остановлено.
- Вводить в Латвии чрезвычайное положение из-за Covid-19 пока не будут.
- "Не позволяйте ему доминировать". Трамп выписался из больницы и призвал не бояться коронавируса.
- В Риге тест на Covid-19 нужно ждать шесть дней.
Другие события дня:
- ОЗХО: Навального отравили формально не входящим в список запрещенных ядом из группы "Новичок".
- Тихановская встретилась с Меркель.
- "Весь организм тебе говорит: Алексей, пора прощаться". Навальный дал интервью Юрию Дудю.
- В Эстонии двух школьниц зажало между машиной и школьным автобусом: девочки серьезно пострадали.
- Авария на арендованной машине случайно помогла раскрыть пьяного водителя.
- Правительство поддержало снижение ставки налога солидарности.
- В Нижнем Новгороде прошла церемония прощания с журналисткой Ириной Славиной.
- KNAB просит начать уголовное преследование депутата 13-го Сейма Адамовича.
- Rīgas satiksme хочет взыскать с бывших членов правления 1,3 млн евро.
- Нобелевскую премию по физике вручили за черные дыры.
- Ученые рассказали о гибели 95% морских организмов у берегов Камчатки.
- В России задержан военнослужащий за передачу секретных сведений эстонским спецслужбам.
- В Большом Московском цирке смотритель умер после нападения медведя.
- От нескольких десятков евро до 1500 за регистрацию: покупка подержанных авто станет дороже.
Новости из мира знаменитостей:
- "Связь на одну ночь": латвийский актер Скрастиньш признался, что не принимал участие в воспитании сына.
- Родные погибшего в ДТП Сергея Захарова подали иск к Ефремову на 32 тысячи евро.
- Мать пианистки, арестованной в Италии: "Дочь много плакала во время первого телефонного звонка".
- Победитель "Евровидения-2019" Дункан Лоуренс выходит замуж.
- Звезда "Холостяка" Виктория Короткова насмерть сбила пешехода.
Главное в спорте:
- Бывший вратарь рижского "Динамо" одержал первую победу в КХЛ с 2016 года.
- Умер бывший вратарь сборной Латвии по футболу.
- Джокович снова попал мячом в судью.
- СМИ сообщили, сколько Бриедис получил за победу в суперсерии.
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