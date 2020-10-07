Новое руководство RNP рассчитывает на помощь государства в борьбе с должниками

- Похожа ли ситуация с этими закупками на обслуживание лифтов, где о закупке даже возбуждено уголовное дело?

- Я не хочу комментировать ситуацию с лифтами, потому что есть уголовное дело, но корни могут быть похожи. Ситуация такова, что фактически запланированные на данный момент ремонтные работы были приостановлены из-за недобросовестного отношения к организации закупок.

- Готовить новые закупки будут те же самые или новые работники?

- Вероятно, частично это будут другие работники. При этом в компании большое количество работоспособных и лояльных сотрудников, есть сферы деятельности, которые упорядочены. Таким образом, я могу с уверенностью сказать, что с учетом размера компании, ее опыта и исторический багажа ее можно привести в порядок и превратить в лидера отрасли де-факто, а не только по цифрам. Для этого необходимо определить самые важные проблемы, которые можно решить.

Например, я вижу, что в RNP, как и во многих государственных и муниципальных компаниях, мало оцифрованных процессов, оцифрованного учета, есть проблемы с получением финансовых данных, с финансовым контролем. На всё это указал аудитор.

Если мы говорим об основных проблемах отрасли, то, как и у большинства домоуправлений, важнейшей проблемой является скорость взыскания денег. Я уверен, что у RNP есть недостатки в работе с должниками, особенно по старым долгам. Часть долгов тянется с момента основания компании. Также по пока непонятным мне причинам RNP не передает на аутсорсинг взыскание долгов. Однако основная проблема на данный момент заключается в том, что долги отсужены, а деньги с должников не взыскиваются. Работа по активизации взыскания долгов началась в RNP уже при предыдущем правлении.

Для сравнения приведу некоторые цифры. В августе 2019 года в суд было подано всего 13 исков о долгах на сумму 80 400 евро. В этом году подано 356 исков на 604 000 евро. В августе прошлого года присяжным судебным исполнителям было передано 31 дело на 138 000 евро, а в этом году - 154 дела на 264 000 евро. Работа активизировалась. За три года - с 2018 по 2020 - количество переданных на взыскание дел увеличилось более чем втрое: 1328 дел по сравнению с 4289 в этом году.

Каждый год компании не выплачиваются примерно одинаковые суммы. Например, жильцы не платят за отопление от 2 до 3 млн евро ежегодно. В этом году до начала отопительного сезона задолженность за отопление составила 2,6 миллиона евро. Всего по всем выплатам задолженность перед RNP составляет около 40 млн евро. К сожалению, вернуть деньги не так легко. В настоящее время RNP передала дела присяжным судебным исполнителям на общую сумму 27 млн евро. Это деньги, которые уже отсужены, но не взысканы.

- Видите ли вы решение этой проблемы?