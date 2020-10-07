На Сигулдском шоссе задержали сильно пьяного гостя из Индии

Таким водителем оказался гость из Индии, который во второй половине дня в среду, 30 сентября, ехал по Видземскому шоссе или автодороге А2 по направлению из Сигулды в Ригу. Люди заметили его подозрительную манеру езды и обратились к стражам порядка.

Муниципальная полиция незамедлительно отправилась на указанное место и быстро догнала подходящую под описание серую Mazda. Несмотря на то, что ее водитель сначала на проблесковые огни и сирены не реагировал, в конце концов он все-таки остановился, но лишь тогда, когда к полиции присоединился другой водитель и блокировал легковушке путь, сообщает Degpunktā.

"Водителем транспортного средства был гражданин Индии. Он смог работникам полиции предоставить только вид на жительство. Во время разговора работники почувствовали похожий на алкоголь запах, поэтому было принято решение вызвать на место события дорожную полицию", - рассказал начальник инчукалнского отделения региональной муниципальной полиции Марис Юревич.

Алкометр дорожной полиции подозрения подтвердил - индиец сел за руль основательно пьяным - в его выдохе содержалось более двух промилле алкоголя.

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