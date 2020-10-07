В транспорте Риги в первый день за отсутствие маски высаживать и штрафовать не будут
В первый день за отсутствие защитной маски в общественном транспорте не будут высаживать или штрафовать, а сделают предупреждение, так как ожидается, что будут люди, которые не слышали о принятии такого решения, заявил Латвийскому радио председатель комитета по делам сообщения и транспорта Рижской думы Олаф Пулкс, сообщает агентство LETA.
Пулкс рассказал, что предприятие Rīgas satiksme подготовилось к этому дню, так как могло использовать информацию, подготовленную уже весной в активный период Covid-19, а также создало новую текстовую и визуальную информацию, чтобы помочь рижанам лучше ориентироваться в такой ситуации.
Принято решение, что в первые дни за неиспользование маски будет сделано предупреждение.
"Мы считаемся с тем, что будут люди, которые не слышали о таком решение, поэтому решено таких людей сразу не высаживать из транспорта, а предупреждать. Однако в будущем я надеюсь на сотрудничество муниципальной полиции, так как ее присутствие может дисциплинировать общество", - считает Пулкс.
По его мнению, здоровье людей и безопасность - это приоритет, но это не означает, что в каждом транспортном средстве будет находиться полицейский, хотя сотрудничество с работниками службы контроля Rīgas satiksme в эти дни должно быть тесным.
Он также отметил, что на окраинах Риги, где поблизости нет магазинов, на остановках планируется установить автоматы по продаже масок.
Специальных рейсов полиции не будет
Государственная полиция не будет проводить специальные проверки, как пассажиры общественного транспорта соблюдают требование о ношении масок, но будет реагировать на возможные конфликтные ситуации в транспорте. Об этом агентству LETA сообщили в Госполиции.
Представитель полиции самоуправления Риги Томс Садовскис сообщил, что с учетом новых требований, когда за отсутствие маски пассажир может быть высажен из общественного транспорта, в первую очередь этот контроль будут осуществлять контролеры муниципального предприятия Rīgas satiksme.
В свою очередь муниципальная полиция в случае необходимости окажет поддержку контролерам Rīgas satiksme, выезжая на вызовы. Также полиция и контролеры могут проводить совместные рейды, как при проверке билетов. Полиция самоуправления будет оказывать поддержку, чтобы предотвратить конфликтные ситуации в транспорте.
Как сообщалось, с сегодняшнего дня в Латвии в обязательном порядке необходимо надевать маски в общественном транспорте. Контролеры, кондукторы общественного транспорта и водители автобусов будут иметь право высаживать из транспорта или не пускать в него пассажиров, не надевших маски.
Напомним, с сегодняшнего дня в Латвии в обязательном порядке необходимо надевать маски в общественном транспорте. Такое решение приняло в понедельник правительство.
С учетом того, что маленькие дети не имеют навыков правильного использования масок и в этой группе меньше риск распространения Covid-19, дети в возрасте до 13 лет могут маски не носить. Кроме того, если у пассажира имеется очевидное двигательное расстройство или расстройство психического здоровья, вследствие чего он не может или не умеет пользоваться маской, ее использование не является обязательным.
Эта мера безопасности введена в Латвии на месяц - до 6 ноября. Подобное требование действовало и в начале лета, однако после снижения заболеваемости Covid-19 оно стало рекомендательным.
Правительство также внесло поправки в правила оказания услуг общественного транспорта, согласно которым контролеры, кондукторы общественного транспорта и водители автобусов будут иметь право высаживать из общественного транспорта или не пускать в транспорт пассажиров, не надевших маски.
Контролер или кондуктор предложат пассажиру-нарушителю добровольно покинуть транспортное средство на следующей остановке, а водитель автобуса будет иметь право не пускать в автобус пассажиров, не соблюдающих нормы эпидемиологической безопасности.
Как сообщалось, в прошлую пятницу в Латвии произошел резкий рост заболеваемости Covid-19. Если 25 сентября двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 в Латвии составлял 7,6 случая на 100 тыс. жителей, то в пятницу он достиг 19,5 случая на 100 тыс.
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