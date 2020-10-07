В транспорте Риги в первый день за отсутствие маски высаживать и штрафовать не будут

Пулкс рассказал, что предприятие Rīgas satiksme подготовилось к этому дню, так как могло использовать информацию, подготовленную уже весной в активный период Covid-19, а также создало новую текстовую и визуальную информацию, чтобы помочь рижанам лучше ориентироваться в такой ситуации.

Принято решение, что в первые дни за неиспользование маски будет сделано предупреждение. 1

"Мы считаемся с тем, что будут люди, которые не слышали о таком решение, поэтому решено таких людей сразу не высаживать из транспорта, а предупреждать. Однако в будущем я надеюсь на сотрудничество муниципальной полиции, так как ее присутствие может дисциплинировать общество", - считает Пулкс.

По его мнению, здоровье людей и безопасность - это приоритет, но это не означает, что в каждом транспортном средстве будет находиться полицейский, хотя сотрудничество с работниками службы контроля Rīgas satiksme в эти дни должно быть тесным.

Он также отметил, что на окраинах Риги, где поблизости нет магазинов, на остановках планируется установить автоматы по продаже масок. 1

Специальных рейсов полиции не будет

Государственная полиция не будет проводить специальные проверки, как пассажиры общественного транспорта соблюдают требование о ношении масок, но будет реагировать на возможные конфликтные ситуации в транспорте. Об этом агентству LETA сообщили в Госполиции.

Представитель полиции самоуправления Риги Томс Садовскис сообщил, что с учетом новых требований, когда за отсутствие маски пассажир может быть высажен из общественного транспорта, в первую очередь этот контроль будут осуществлять контролеры муниципального предприятия Rīgas satiksme.

В свою очередь муниципальная полиция в случае необходимости окажет поддержку контролерам Rīgas satiksme, выезжая на вызовы. Также полиция и контролеры могут проводить совместные рейды, как при проверке билетов. Полиция самоуправления будет оказывать поддержку, чтобы предотвратить конфликтные ситуации в транспорте.

Как сообщалось, с сегодняшнего дня в Латвии в обязательном порядке необходимо надевать маски в общественном транспорте. Контролеры, кондукторы общественного транспорта и водители автобусов будут иметь право высаживать из транспорта или не пускать в него пассажиров, не надевших маски.

Напомним, с сегодняшнего дня в Латвии в обязательном порядке необходимо надевать маски в общественном транспорте. Такое решение приняло в понедельник правительство.

С учетом того, что маленькие дети не имеют навыков правильного использования масок и в этой группе меньше риск распространения Covid-19, дети в возрасте до 13 лет могут маски не носить. Кроме того, если у пассажира имеется очевидное двигательное расстройство или расстройство психического здоровья, вследствие чего он не может или не умеет пользоваться маской, ее использование не является обязательным.

Эта мера безопасности введена в Латвии на месяц - до 6 ноября. Подобное требование действовало и в начале лета, однако после снижения заболеваемости Covid-19 оно стало рекомендательным. 1

Правительство также внесло поправки в правила оказания услуг общественного транспорта, согласно которым контролеры, кондукторы общественного транспорта и водители автобусов будут иметь право высаживать из общественного транспорта или не пускать в транспорт пассажиров, не надевших маски.

Контролер или кондуктор предложат пассажиру-нарушителю добровольно покинуть транспортное средство на следующей остановке, а водитель автобуса будет иметь право не пускать в автобус пассажиров, не соблюдающих нормы эпидемиологической безопасности.

Как сообщалось, в прошлую пятницу в Латвии произошел резкий рост заболеваемости Covid-19. Если 25 сентября двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 в Латвии составлял 7,6 случая на 100 тыс. жителей, то в пятницу он достиг 19,5 случая на 100 тыс.