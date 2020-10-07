Ср, 7.10.2020
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  • У футболиста сборной Латвии обнаружен Covid-19. Игрок не сможет помочь команде в октябре

У футболиста сборной Латвии обнаружен Covid-19. Игрок не сможет помочь команде в октябре

Каспар Дубра

ФОТО: Latvijas Futbola federācija

Защитник сборной Латвии Каспар Дубра заболел Covid-19 и не сможет помочь национальной команде во время октябрьских матчей. Об этом сообщил сам футболист.

Украинский футбольный клуб "Александрия", за который выступает Дубра, получил результаты ПЦР-тестов на Covid-19, которые игроки сдали после выездного матча с донецким "Олимпиком". Тесты нескольких футболистов оказались положительными.

Было принято решение, что команда в полном составе отправится на самоизоляцию, а тренеры и сотрудники клуба в экстренном порядке пройдут дополнительное тестирование.

"Сегодня получил результаты теста на Covid-19. У меня, как и у многих товарищей по команде обнаружен вирус. К сожалению, не смогу помочь сборной Латвии во время октябрьских матчей. Всем крепкого здоровья!", - написал Дубра в своём Twitter.

Уже сегодня сборная Латвии на выезде проведёт товарищеский матч против Черногории. Три дня спустя латвийские футболисты сыграют на выезде с Фарерскими островами, а 13 октября дома - с Мальтой в рамках Лиги Наций УЕФА.

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