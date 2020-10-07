У футболиста сборной Латвии обнаружен Covid-19. Игрок не сможет помочь команде в октябре

Украинский футбольный клуб "Александрия", за который выступает Дубра, получил результаты ПЦР-тестов на Covid-19, которые игроки сдали после выездного матча с донецким "Олимпиком". Тесты нескольких футболистов оказались положительными.

Было принято решение, что команда в полном составе отправится на самоизоляцию, а тренеры и сотрудники клуба в экстренном порядке пройдут дополнительное тестирование.

"Сегодня получил результаты теста на Covid-19. У меня, как и у многих товарищей по команде обнаружен вирус. К сожалению, не смогу помочь сборной Латвии во время октябрьских матчей. Всем крепкого здоровья!", - написал Дубра в своём Twitter.

Šodien saņēmu Covid-19 testa rezultātu, un man tāpat kā vēl vairākiem komandas biedriem konstatēts šis vīruss. Diemžēl Latvijas izlasei oktobra spēlēs palīdzēt nevarēšu. Stipru veselību visiem! ✊🏼 — Kaspars Dubra (@KasparsDubra) October 6, 2020

Уже сегодня сборная Латвии на выезде проведёт товарищеский матч против Черногории. Три дня спустя латвийские футболисты сыграют на выезде с Фарерскими островами, а 13 октября дома - с Мальтой в рамках Лиги Наций УЕФА.