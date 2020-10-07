Ср, 7.10.2020
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За прошедшие сутки Covid-19 выявлен у 67 человек

Иллюстративное фото

ФОТО: EPA/Scanpix

За прошедшие сутки Covid-19 выявлен еще у 67 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

 

В целом за прошедшие сутки сделано 4426 анализов на Covid-19, положительными оказались 1,51%.

Директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний SPKC Юрий Перевощиков ранее объяснял, что эта цифра считается важной в Европейском союзе, поскольку распространение заболевания выше 3% считается быстрым и неконтролируемым.

Госпитализированы еще три пациента с Covid-19, добавляет Национальная служба здравоохранения. 

В настоящее время в больницах лечатся 34 пациента с новым коронавирусом, из них у 29 - заболевание средней тяжести, пятеро - в тяжелом состоянии.

С начала эпидемии в Латвии проведен 344 821 анализ на Covid-19, заражение выявлено у 2261 человека, из которых на 6 октября выздоровели 1322. 

Таким образом, на данный момент активны 939 случаев заражения Covid-19.

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