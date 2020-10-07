Ср, 7.10.2020
Что мне теперь делать? Я слышал, что один (...) предлагает людям пожертвовать мне миллион в интернете. Спасибо, я всю жизнь мог зарабатывать сам. А теперь мне еще придется испытать нечто подобное. Раймонд Паулс об инициативе Алдиса Гобземса собрать для него миллион евро
Раймонд Паулс об инициативе Алдиса Гобземса собрать для него миллион евро

За сутки в ДТП пострадали восемь человек, трое - велосипедисты

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

За прошедшие сутки в результате дорожно-транспортных происшествий пострадали восемь человек, в том числе три велосипедиста, сообщили в Госполиции.

В целом зарегистрировано 83 дорожно-транспортных происшествия, шесть аварий были с пострадавшим.

За прошедшие сутки на дорогах задержаны девять водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, а также один водитель, управлявший автомобилем под воздействием наркотических веществ.

За превышение разрешенной скорости движения оформлено 152 протокола, в целом за различные нарушения правил дорожного движения - 390 протоколов.

Подпишись на RUS TVNET в Telegram! Максимально коротко о самом важном! 

Последние новости

НАВЕРХ
Back