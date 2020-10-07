За сутки в ДТП пострадали восемь человек, трое - велосипедисты

В целом зарегистрировано 83 дорожно-транспортных происшествия, шесть аварий были с пострадавшим.

За прошедшие сутки на дорогах задержаны девять водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, а также один водитель, управлявший автомобилем под воздействием наркотических веществ.

За превышение разрешенной скорости движения оформлено 152 протокола, в целом за различные нарушения правил дорожного движения - 390 протоколов.