Чем слюнный тест на Covid-19 хуже стандартного?

Координатор выполняющих анализы на Covid-19 латвийских лабораторий Сергей Никишин говорит, что ситуацию могут упростить анализы по образцам слюны, однако пока это новый метод и он не используется как основной.

Анализы по образцам слюны на данный момент сертифицировала только одна лаборатория, и они используются там, где необходимо массовое тестирование, как это было в Даугавпилсе и Кулдиге.

Тест по слюне позволяет установить только Covid-19, а метод тестирования образцов из носоглотки может обнаружить и другие инфекции дыхательных путей - например, грипп.