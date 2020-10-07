Чем слюнный тест на Covid-19 хуже стандартного?

В последние две недели в Латвии стремительно растет не только количество новых случаев Covid-19, но и количество тестируемых. В рабочие дни это несколько тысяч анализов в сутки, лаборатории перегружены, пишет в среду газета Diena.
Координатор выполняющих анализы на Covid-19 латвийских лабораторий Сергей Никишин говорит, что ситуацию могут упростить анализы по образцам слюны, однако пока это новый метод и он не используется как основной.
Анализы по образцам слюны на данный момент сертифицировала только одна лаборатория, и они используются там, где необходимо массовое тестирование, как это было в Даугавпилсе и Кулдиге.
Тестирование по слюне намного удобнее, например, для детей, так как оно не настолько неприятно, как классический метод.