Ср, 7.10.2020
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Чем слюнный тест на Covid-19 хуже стандартного?

Иллюстративное фото

ФОТО: EPA/Scanpix

В последние две недели в Латвии стремительно растет не только количество новых случаев Covid-19, но и количество тестируемых. В рабочие дни это несколько тысяч анализов в сутки, лаборатории перегружены, пишет в среду газета Diena.

Координатор выполняющих анализы на Covid-19 латвийских лабораторий Сергей Никишин говорит, что ситуацию могут упростить анализы по образцам слюны, однако пока это новый метод и он не используется как основной.

Анализы по образцам слюны на данный момент сертифицировала только одна лаборатория, и они используются там, где необходимо массовое тестирование, как это было в Даугавпилсе и Кулдиге. 

Тест по слюне позволяет установить только Covid-19, а метод тестирования образцов из носоглотки может обнаружить и другие инфекции дыхательных путей - например, грипп. 

Тестирование по слюне намного удобнее, например, для детей, так как оно не настолько неприятно, как классический метод.

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