"Есть у меня внуки, очень хорошие, сладкие такие": Путин в свой день рождения рассказал о семье

"Есть у меня внуки, я счастлив. Они очень хорошие, сладкие такие. Я получаю большое удовольствие от общения с ними. Маленькие сладкие детишки. Я думаю, это естественное чувство для каждого человека. В моей жизни это есть. Я очень рад этому", - сказал Путин.

У президента России спросили о том, кого его внуки считают авторитетом. Путин рассказал о диалоге дочери с одним из них. Ребенок спросил маму, зачем ее слушаться. В качестве аргумента она напомнила, что старше его. "Нет, дедушка Вова старше", - привел слова внука Путин.

"Так что в известной степени, наверное, тоже для них (внуков) пока, во всяком случае, являюсь таким авторитетом", - сказал Владимир Путин. В то же время он добавил, что надеется, что был авторитетом и для своих уже взрослых дочерей.

Глава России не уточнил, сколько всего у него внуков, сслыаясь на безопасность.

"Я знаю, что западная политическая культура связана с представительством членов семьи. Но мне кажется, что мы не в таком состоянии находимся, чтобы заниматься этим театром. У нас должно быть по-взрослому, по-серьезному. Это во-первых. А во-вторых, есть вопросы, связанные с безопасностью", - отметил Путин. Он сказал, что люди голосуют не за семью, а за него и за те надежды, которые они связывают с его пребыванием в должности президента России.

В середине июня российский президент рассказал в программе "Россия. Кремль. Путин" о том, что внуки могут дозвониться ему в Кремль.