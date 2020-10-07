Стакис обозначил новые возможные меры по ограничению Covid-19 в Риге

Он отметил, что дума тесно работает с экспертами. Заседания комиссии по гражданской обороне всегда начинаются с доклада Центра профилактики и контроля заболеваний, в котором не только говорится о существующей ситуации, но и содержатся прогнозы.

На вопрос, какими могли бы быть эти меры, Стакис ответил, что обсуждается возможность ограничить время работы заведений общественного питания, могут быть также введены ограничения на собрания людей.

"Пока это не вводится, но это не означает, что мы не должны готовиться", - сказал мэр.

По его мнению, в отличие от весны, в Латвии научились локализовать очаги, и, если происходит вспышка коронавируса в одной из школ, все школы не закрываются.