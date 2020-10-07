Видео ⟩ Медведь, пума и два оленя ночью прогулялись во дворе частного жилого дома

Во двор к семейной паре из города Форт-Коллинз штата Колорадо (США) пришли сразу несколько лесных животных. Видео c камеры регистратора было опубликовано изданием Denver7.
Как пишет Esquire, Херб и Джессика Саперстоуны поведали, что медведь, пума и два оленя прогулялись по их заднему двору поздно ночью 21 сентября. Звери по очереди подходили к участку пары и рассматривали территорию.
Дом Саперстоунов находится недалеко от водохранилища Хорстус. Пользователи Facebook в комментариях сделали предположение, что животные были вынуждены уйти из леса из-за пожаров и искать еду и воду на жилых территориях.
Видео: Медведь, пума и два оленя ночью сами пришли во двор к паре из США