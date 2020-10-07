Видео ⟩ Медведь, пума и два оленя ночью прогулялись во дворе частного жилого дома

Как пишет Esquire, Херб и Джессика Саперстоуны поведали, что медведь, пума и два оленя прогулялись по их заднему двору поздно ночью 21 сентября. Звери по очереди подходили к участку пары и рассматривали территорию.

Дом Саперстоунов находится недалеко от водохранилища Хорстус. Пользователи Facebook в комментариях сделали предположение, что животные были вынуждены уйти из леса из-за пожаров и искать еду и воду на жилых территориях.



Видео: Медведь, пума и два оленя ночью сами пришли во двор к паре из США