В Литве 117 новых случаев Covid-19, скончались еще двое. В Эстонии - 25 случаев

За сутки в Литве подтверждены две смерти пациентов с Covid-19, также установлено еще 117 случаев заражения новым коронавирусом. В Эстонии за минувшие сутки зафиксировано 25 новых позитивных результатов теста на коронавирус.
Литва
За сутки в Литве подтверждены две смерти от Covid-19, выявлено 117 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заразившихся составило 5483, сообщило Министерство здравоохранения в среду.
Сейчас в Литве 2761 человек продолжает болеть коронавирусом, 2600 выздоровели.
В целом от Covid-19 в стране скончался 101 человек, по другим причинам - 21 зараженный.
В изоляции находятся 30 662 человека.
С 1 июня в Литве выявлен 291 привозной случай.
За минувшие сутки проверено 7277 проб на коронавирус. В целом проведено 815 260 тестов.
Эстония
За минувшие сутки в Эстонии выявлено 25 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего проведено более 1000 тестов. Об этом в среду сообщил департамент здоровья Эстонии.
По состоянию на утро 7 октября в больницах находится 39 пациентов с коронавирусом. Трое пациентов нуждаются в искусственной вентиляции легких.