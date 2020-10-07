Бузова в Instagram поздравила Путина с днем рождения... и отключила комментарии

В среду, 7 октября, российская певица и телеведущая Ольга Бузова в своем Instagram разместила фотографию, под которой эмоционально поздравила Владимира Путина с 68-летием. Комментарии под публикацией отключены.
Бузова пожелала президенту России сил, терпения и удачи, а также написала, что всего, чего она достигла, она добилась при Путине, и что в России сейчас есть все условия для достижения успеха.
Фото: публикация Ольги Бузовой с поздравлениями Владимиру Путину
Подписчики звезды быстро заметили, что комментарии под публикацией отключены, поэтому свою реакцию высказали под следующим постом певицы. "Выслужилась!", "Почему комментарии ограничила?", "Какая-то чересчур наигранная любовь" - отреагировали на поздравление пользователи Instagram.