Ср, 7.10.2020
Сейчас очевидно, что сам Путин и его режим прошли перерождение, это какая-то новая ступень деградации. Из отвратительного яйца вылез Чужой и защелкал челюстями. Алексей Навальный
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Бузова в Instagram поздравила Путина с днем рождения... и отключила комментарии

Ольга Бузова

ФОТО: https://www.instagram.com/buzova86/?hl=en

В среду, 7 октября, российская певица и телеведущая Ольга Бузова в своем Instagram разместила фотографию, под которой эмоционально поздравила Владимира Путина с 68-летием. Комментарии под публикацией отключены.

Бузова пожелала президенту России сил, терпения и удачи, а также написала, что всего, чего она достигла, она добилась при Путине, и что в России сейчас есть все условия для достижения успеха.

Фото: публикация Ольги Бузовой с поздравлениями Владимиру Путину 

ФОТО: instagram.com/buzova86/

Подписчики звезды быстро заметили, что комментарии под публикацией отключены, поэтому свою реакцию высказали под следующим постом певицы. "Выслужилась!", "Почему комментарии ограничила?", "Какая-то чересчур наигранная любовь" - отреагировали на поздравление пользователи Instagram.

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