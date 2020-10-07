Видео ⟩ В Марупе машина вылетела с дороги, врезалась в дерево и перевернулась на крышу

Он не выбрал безопасную скорость движения, и в момент, когда надо было тормозить, автомобиль занесло, он съехал с дороги, зацепил дерево и перевернулся на крышу. ДТП произошло днем 5 октября.

ФОТО: Скриншот видео

Пассажир Volvo передаче Degpunktā подтвердил, что машина стала неуправляемой из-за дорожного покрытия.

"На ямке машину занесло, она врезалась в дерево. Просто ехали прямо", - указал пассажир, добавив, что травмы не получил, и с этой точки зрения Volvo определенно является самым безопасным автомобилем.

ФОТО: Скриншот видео

Спасатели, прибывшие по вызову полицейских на место происшествия, чтобы помочь ликвидировать последствия аварии, перевернули автомобиль обратно на колеса и освободили для движения упомянутый участок пути.

ФОТО: Скриншот видео

Сам водитель Volvo рассказывать об обстоятельствах аварии на камеру не стал, однако за кадром рассказал, что в конце прошлой недели на машину были установлены новые всесезонные покрышки, однако даже они не помогли справиться с управлением. Еще одно обстоятельство, которое точно не радует владельца - у транспортного средства не было страховки KASKO.