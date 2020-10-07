На предстоящих выборах партии смогут потратить на агитацию более 400 тысяч евро

Лимит предвыборных расходов на рекламу и благотворительность перед выборами в самоуправления, намеченными на следующий год, составит 439 322 евро, сообщили агентству LETA в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).
KNAB рассчитало суммы, которые политическим партиям будет разрешено потратить на агитацию в каждом самоуправлении Латвии перед выборами, которые запланированы на 5 июня 2021 года.
Расходы на предвыборную кампанию включают как общие расходы партии, так и индивидуальные расходы кандидатов в депутаты. По расчетам KNAB, если партия или объединение партий планируют участвовать в выборах на всей территории Латвии, максимальная сумма, которую разрешено потратить на предвыборную агитацию, составляет 439 322 евро.
Лица, не связанные с партиями и их объединениями, для предвыборной агитации в пользу партий и кандидатов в депутаты смогут использовать средства, не превышающие 15 минимальных зарплат. Для этих лиц ограничения на агитацию распространяются на рекламу, благотворительность, спонсорство, пособия, подарки и почтовые услуги.
По имеющейся в распоряжении KNAB информации, 120-дневный период предвыборной агитации перед выборами в латвийские самоуправления начнется 6 февраля 2021 года и продлится до дня выборов - 5 июня.