На предстоящих выборах партии смогут потратить на агитацию более 400 тысяч евро

KNAB рассчитало суммы, которые политическим партиям будет разрешено потратить на агитацию в каждом самоуправлении Латвии перед выборами, которые запланированы на 5 июня 2021 года.

Эти расходы включают политическую рекламу, благотворительность, спонсорство, пособия и подарки.

Расходы на предвыборную кампанию включают как общие расходы партии, так и индивидуальные расходы кандидатов в депутаты. По расчетам KNAB, если партия или объединение партий планируют участвовать в выборах на всей территории Латвии, максимальная сумма, которую разрешено потратить на предвыборную агитацию, составляет 439 322 евро.

Лица, не связанные с партиями и их объединениями, для предвыборной агитации в пользу партий и кандидатов в депутаты смогут использовать средства, не превышающие 15 минимальных зарплат. Для этих лиц ограничения на агитацию распространяются на рекламу, благотворительность, спонсорство, пособия, подарки и почтовые услуги.