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В настоящее время умные часы уже органично вошли в наш быт как один из самых актуальных гаджетов, которые могут значительно облегчить повседневную жизнь, а также помочь в заботе о здоровье. При этом выбрать подходящие часы довольно сложно, ведь зачастую у каждого устройства свои функции – от простых браслетов для подсчета шагов и просмотра телефонных сообщений до сверхпрочных спортивных смарт-часов. Кроме того, существенно различаются не только функции гаджетов, но и используемые материалы и дизайн, а нам обычно нужно одно устройство, которое станет союзником во всех повседневных делах. Поэтому приятной новостью стало недавнее появление умных часов Huawei GT 2 Pro, сочетающих в себе элегантный дизайн с инновационными функциями, которые будут полезны даже профессиональным спортсменам.

В первые взяв в руки умные часы Huawei GT 2 Pro, понимаешь: они отличаются высочайшим качеством – как с точки зрения материалов, так и с точки зрения технологических возможностей. Выдержанно-элегантный дизайн разработан с большим вкусом, а титановый корпус и устойчивое к царапинам сапфировое стекло убеждают, что беспокоиться о безопасности умных часов не придется. Кроме того, огромный экран, занимающий всю поверхность часов, не только придает гаджету современный вид – это удобное решение для полноценного использования всех его функций. К тому же есть возможность менять дизайн циферблата – выбор огромен, более 200 вариантов – и чуть ли не ежедневно носить на руке совершенно новые часы. Таким образом, Huawei Watch GT2 Pro полностью готов стать твоим личным ассистентом и тренером не только при занятиях спортом, но и при встрече с друзьями, на отдыхе или деловом ужине.

Умный партнер для активной жизни

Huawei Watch GT 2 Pro – не только аксессуар для смартфона, это еще и полноценные спортивные умные часы. Инновационные технологии мониторинга сердечного ритма и других важных параметров здоровья, навигация и широкий спектр функций обеспечивают не только эффективный тренировочный процесс, но и становятся полезным помощником при поездках на природу. Барометр и альтиметр вместе с функцией прогноза погоды помогут быть готовыми к любой ситуации на природе. С другой стороны, функция обратной навигации GPS Route Back, помогает вам легко ориентироваться и планировать маршрут как для походов на природе, так и для знакомства с новым местом путешествия.

Huawei Watch GT 2 Pro готов быть с вами в любом месте и в любое время, поддерживая вашу активность и не требуя лишних забот. Водонепроницаемость на глубине до 50 метров и до двух недель работы без подзарядки – убедительное доказательство этого обещания. Кроме того, даже 5-минутная зарядка обеспечит до 10 часов работы, к тому же часы поддерживают возможность обратной зарядки, так что их также можно заряжать и от телефона.

ФОТО: Publicitātes foto

Для решения более серьезных спортивных задач, а также для детальной оценки своего здоровья будут полезны самые современные функции обработки данных о состоянии здоровья вместе с передовой технологией Huawei TruSeen 4.0+, которая обеспечивает более точные измерения параметров сердечной деятельности. Huawei Watch GT 2 Pro предлагает более 100 режимов тренировок и различные фитнес-измерения для детального отслеживания результатов. Нововведениями являются режимы лыж, беговых лыж, сноуборда и гольфа. Кроме того, тренировочные режимы Huawei Watch GT 2 Pro предлагают широкие возможности для адаптации к своему стилю тренировок: установи звуковые оповещения при превышении частоты пульса или скорости, используй голосовые подсказки для определения расстояния и темпа, а также настрой тренировку в соответствии со своим показателем VO2max, который отслеживает общую выносливость организма во время тренировки.

Наблюдение за общим состоянием здоровья важно для каждого, кто старается заботиться о более здоровом образе жизни, а не только для активных спортсменов. Watch GT 2 Pro максимально упрощает этот процесс без потери точности данных. В часах установлена уникальная технология измерения пульса Huawei TruSeen 4.0, в которой используется мультисенсорная сеть и алгоритм искусственного интеллекта для непрерывного и более точного мониторинга сердечного ритма и измерения уровня кислорода в крови, а также состояния стресса и сна. Кроме того, вы получите предупреждение, если какой-либо из показателей покажет критические изменения.

Все гениальное просто!

Каким бы умным ни было устройство, в повседневной жизни наиболее активно мы используем именно самые простые функции. В данном случае это основная добавленная стоимость смарт-часов или сотрудничество со смартфоном. С первого момента, когда Huawei Watch GT 2 Pro подключен к смартфону, он становится контрольным центром твоей цифровой жизни. Можешь удобно получать уведомления и звонки, контролировать камеру телефона, чтобы снять какое-нибудь сложное в художественном смысле селфи, а также слушать музыку. Все это – без необходимости постоянно держать в руке телефон. К тому же, если телефон потерян, Huawei Watch GT 2 Pro поможет его найти.

Меньше стресса и более здоровый сон

Активные будни нередко означают непрерывный бег в вихре событий, что часто приводит к тревоге и стрессу. Это создает дополнительную нагрузку на организм и эмоциональное состояние, что, как правило, вредно для здоровья, и также нарушает сон. Вот почему Huawei Watch GT 2 Pro использует технологию TruRelax от Huawei, которая постоянно отслеживает артериальное давление и другие параметры здоровья, предлагая индивидуальные дыхательные упражнения и предупреждая, когда пришло время сделать вдох и снизить стресс.

Для обеспечения качественного сна в новые часы Huawei встроена технология TruSleep 2.0. Это позволяет часам отслеживать различные фазы сна, определять наиболее популярные нарушения сна и вносить индивидуальные предложения по улучшению отдыха.

ФОТО: Publicitātes foto