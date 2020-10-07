Covid-19 констатирован в пищевом блоке одной из школ Даугавпилса

После констатации в учреждении, в том числе и в пищевом блоке, случаев заболевания Covid-19, большая часть классов Даугавпилсской 12-й средней школы со среды перешла на удаленное обучение, сообщает агентство LETA.
В данный момент известно о 12 случаях заболевания в самой школе, не считая предприятие питания, которое обеспечивает школьников едой. Случаи заболевания в основном связаны со вспышкой в Даугавпилсской ледовой спортивной школе.
Принимая во внимание случаи заболевания, со среды и до каникул все классы за исключением 1-х и 2-х, которые учатся в другом здании, перешли на удаленное обучение. Школьникам обеспечены продовольственные пакеты.
Сейчас у руководства школы нет информации, что кому-то из учеников необходима помощь в приобретении компьютерной техники.
До сих пор в городе из-за вспышки Covid-19 удаленно учились классы в нескольких школах.
Питание в школе обеспечивает предприятие Mežvidi. Его совладелец и председатель Надежда Селицка признала агентству LETA, что правлению предприятия неизвестно, где сотрудница могла заразиться, так как она обычно идет с работы домой и живет неподалеку. "Это могло быть и в школе, и на улице, может быть, в магазине", - допустила она.
Mežvidi обеспечивает услуги питания и в других школах города, но работающим в 12-й школе сейчас установлен карантин.