Ср, 7.10.2020
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Алексей Навальный

Covid-19 констатирован в пищевом блоке одной из школ Даугавпилса

ФОТО: AFP/SCANPIX

После констатации в учреждении, в том числе и в пищевом блоке, случаев заболевания Covid-19, большая часть классов Даугавпилсской 12-й средней школы со среды перешла на удаленное обучение, сообщает агентство LETA.

В данный момент известно о 12 случаях заболевания в самой школе, не считая предприятие питания, которое обеспечивает школьников едой. Случаи заболевания в основном связаны со вспышкой в Даугавпилсской ледовой спортивной школе.

Во вторник учебное заведение получило информацию о том, что заболел работник поставщика питания. Возможно, именно заболевание в пищевом блоке стало причиной, по которой в учреждении установлен карантин.

Принимая во внимание случаи заболевания, со среды и до каникул все классы за исключением 1-х и 2-х, которые учатся в другом здании, перешли на удаленное обучение. Школьникам обеспечены продовольственные пакеты.

Сейчас у руководства школы нет информации, что кому-то из учеников необходима помощь в приобретении компьютерной техники.

До сих пор в городе из-за вспышки Covid-19 удаленно учились классы в нескольких школах.

Питание в школе обеспечивает предприятие Mežvidi. Его совладелец и председатель Надежда Селицка признала агентству LETA, что правлению предприятия неизвестно, где сотрудница могла заразиться, так как она обычно идет с работы домой и живет неподалеку. "Это могло быть и в школе, и на улице, может быть, в магазине", - допустила она.

Mežvidi обеспечивает услуги питания и в других школах города, но работающим в 12-й школе сейчас установлен карантин. 

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