Ср, 7.10.2020
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Алексей Навальный

Литва отказалась от порога в 25 случаев; требования для самоизоляции изменились

Литовский пограничник

ФОТО: Reuters/ScanPix

В Литве изолироваться должны будут только приезжающие из стран, где заболеваемость Covid-19 выше, чем в Литве, постановило в среду правительство.

 Кабинет министров решил отказаться от действовавшего ранее предела заболеваемости 25 случаев на 100 тыс. жителей и утвердил новый порядок, при котором самоизоляция нужна только по приезде из стран, где заболеваемость на 10% выше, чем в Литве.

При оценке необходимости самоизоляции для приезжающих из третьих стран будут учитываться и дополнительные критерии: показатель объема тестирования, процент положительных результатов тестов, доступность информации, показатель госпитализации.

Правительство также постановило теперь регистрировать всех участников мероприятий, независимо от их числа. К категории мероприятий будут отнесены и городские праздники, ярмарки. Ранее регистрация была обязательной, если число участников мероприятия превышало 300 человек.

По словам министра внутренних дел Литвы Риты Тамашунене, в случае вспышки заболеваемости это облегчит отслеживание контактных лиц и позволит предписать им самоизоляцию.

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