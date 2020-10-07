Комиссия дала согласие на выдачу депутата Адамовича для уголовного преследования

Комиссия приняла решение единогласно. Теперь решение по этому вопросу должен принять Сейм. При этом члены комиссии на заседании выразили свое неудовлетворение правилами, регулирующими выплату компенсаций депутатам.

Генеральная прокуратура потребовала выдачи Адамовича для возбуждения уголовного дела по трем статьям Уголовного кодекса - мошенничество, злоупотребление служебным положением и служебный подлог.

Адамович предположительно совершил эти деяния в период полномочий 13-го Сейма, то есть после ноября 2018 года.

Адвокат Адамовича Иева Гаранча пояснила агентству LETA, что уголовный процесс начат в связи с компенсациями за транспорт и аренду жилья депутатам. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) считает, что депутат мошенническим образом получил компенсацию транспортных расходов в размере 83 евро и примерно 2000 евро за аренду жилья.

Адвокат считает, что в данном случае речь идет о разной интерпретации закона, так как нигде не сказано, сколько времени депутат должен проводить в квартире, за аренду которой он получает компенсацию.

Что касается расходов на транспорт, то есть два чека, к которым KNAB имеет претензии. По одному из них Адамович признал, что ошибся, и уже вернул компенсацию государству. Во втором случае депутат заправил не принадлежащую ему автомашину, однако ездил на ней по служебным делам, пояснила адвокат.