Ср, 7.10.2020
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Алексей Навальный
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Польша оштрафовала "Газпром" на 6,5 миллиарда евро

ФОТО: Reuters/ScanPix

Польское Управление по конкуренции и защите прав потребителей UOKiK наложило на российский газовый гигант "Газпром" штраф в 29 миллиардов злотых (около 6,5 миллиарда евро) за строительство газопровода "Северный поток - 2",  сообщает агентство Reuters.

Как объявил UOKiK, участники проекта "Северный поток - 2" не получили от польского антимонопольного ведомства согласия на создание совместного предприятия, нарушив закон.

Помимо "Газпрома", оштрафованы еще пять компаний, которые участвуют в проекте, на общую сумму 234 миллиона злотых (около 52,1 миллиона евро).

В этот список входят: Engie из Франции, Uniper и Wintershall из Германии, OMV из Австрии, а также англо-голландская компания Royal Dutch Shell.

Польский регулятор также обязал в течение 30 дней расторгнуть контракты, заключенные для финансирования газопровода, сообщает "Медуза".

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