Польша оштрафовала "Газпром" на 6,5 миллиарда евро

Польское Управление по конкуренции и защите прав потребителей UOKiK наложило на российский газовый гигант "Газпром" штраф в 29 миллиардов злотых (около 6,5 миллиарда евро) за строительство газопровода "Северный поток - 2", сообщает агентство Reuters.
Как объявил UOKiK, участники проекта "Северный поток - 2" не получили от польского антимонопольного ведомства согласия на создание совместного предприятия, нарушив закон.
Помимо "Газпрома", оштрафованы еще пять компаний, которые участвуют в проекте, на общую сумму 234 миллиона злотых (около 52,1 миллиона евро).
В этот список входят: Engie из Франции, Uniper и Wintershall из Германии, OMV из Австрии, а также англо-голландская компания Royal Dutch Shell.
Польский регулятор также обязал в течение 30 дней расторгнуть контракты, заключенные для финансирования газопровода, сообщает "Медуза".