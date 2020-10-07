Польша оштрафовала "Газпром" на 6,5 миллиарда евро

Как объявил UOKiK, участники проекта "Северный поток - 2" не получили от польского антимонопольного ведомства согласия на создание совместного предприятия, нарушив закон.

Помимо "Газпрома", оштрафованы еще пять компаний, которые участвуют в проекте, на общую сумму 234 миллиона злотых (около 52,1 миллиона евро).

В этот список входят: Engie из Франции, Uniper и Wintershall из Германии, OMV из Австрии, а также англо-голландская компания Royal Dutch Shell.