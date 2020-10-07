Новые случаи Covid-19 выявлены в основном в Даугавпилсе и Риге

Из выявленных за прошлые сутки 67 случаев Covid-19 более двух третей зарегистрированы в Риге и Даугавпилсе, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
В Даугавпилсе выявлено еще 23 зараженных, и общее количество заболевших Covid-19 выросло до 183 человек. В столице 22 новых случая, болеет 311 человек.
Выросло количество инфицированных в Краславском и Айзпутском краях - соответственно на пять человек до 17 и на четырех человек до 38.
В Кулдигском крае очаг Covid-19 удалось подавить, там во вторник не выявлено ни одного нового заболевшего. Однако в Кулдиге Covid-19 продолжают болеть 93 человека, и это самое большое количество после Риги и Даугавпилса.
14 новых инфицированных относятся к возрастной группе 20-29 лет, 13 - к группе 40-49 лет, десять - к возрастной группе 50-59 лет. В других возрастных группах заболевших меньше.