В Рязанской области загорелся склад боеприпасов. Введен режим ЧС
В среду днем, 7 октября в России в Рязанской области произошел пожар на складе хранения боеприпасов Западного военного округа, который расположен в лесу, сообщает "Медуза".
По данным "Медузы", в медицинские учреждения обратились 23 человека, 10 из них были госпитализированы.
В двух районах Рязанской области введен режим ЧС, эвакуированы несколько тысяч человек.
Сообщается, что около 13:20 на территории склада загорелась трава, после чего из-за порывистого ветра огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов.
Пожарные воинской части безуспешно пытались потушить огонь, после чего туда выехали спасатели МЧС.
На складе взорвались боеприпасы, но поданным военных, никто не пострадал, а из воинской части всех эвакуировали.
Как сообщает "Медуза", эвакуировали жителей более 10 поселков, расположенных в радиусе пяти километров.