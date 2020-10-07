В Рязанской области загорелся склад боеприпасов. Введен режим ЧС

По данным "Медузы", в медицинские учреждения обратились 23 человека, 10 из них были госпитализированы.

В двух районах Рязанской области введен режим ЧС, эвакуированы несколько тысяч человек.

Сообщается, что около 13:20 на территории склада загорелась трава, после чего из-за порывистого ветра огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов.

Пожарные воинской части безуспешно пытались потушить огонь, после чего туда выехали спасатели МЧС.

На складе взорвались боеприпасы, но поданным военных, никто не пострадал, а из воинской части всех эвакуировали.