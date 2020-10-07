В Латвии у 20% заболевших Covid-19 болезнь протекала бeссимптомно

Covid-19 был обнаружен в этих случаях, потому что тест проводился "по эпидемиологическим показаниям", то есть потому, что люди контактировали с заболевшими или вернулись из-за границы.

Анализируя эти данные более подробно, SPKC делит этот показатель на три этапа. На первом этапе, во время весеннего всплеска заболевания, у 15% всех больных болезнь протекала без симптомов. Летом, когда большинство случаев было связано с поездками или возвращением из-за границы, этот показатель составлял 31%, а в течение последних трех недель, когда наблюдался рост заболеваемости, у 23% инфицированных не проявлялись симптомы.