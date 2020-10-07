Ср, 7.10.2020
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Владимир Путин, президент России

В Латвии у 20% заболевших Covid-19 болезнь протекала бeз симптомов

Иллюстративное фото

ФОТО: Reuters/ScanPix

С момента появления Covid-19 в Латвии у 20% пациентов заболевание протекало бессимптомно, сообщил Юрий Перевощиков, директор Департамента анализа и профилактики инфекционных рисков Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Covid-19 был обнаружен в этих случаях, потому что тест проводился "по эпидемиологическим показаниям", то есть потому, что люди контактировали с заболевшими или вернулись из-за границы.

Анализируя эти данные более подробно, SPKC делит этот показатель на три этапа. На первом этапе, во время весеннего всплеска заболевания, у 15% всех больных болезнь протекала без симптомов. Летом, когда большинство случаев было связано с поездками или возвращением из-за границы, этот показатель составлял 31%, а в течение последних трех недель, когда наблюдался рост заболеваемости, у 23% инфицированных не проявлялись симптомы.

Перевощиков объяснил различия тем, что тестирование весной было больше ориентировано на людей с симптомами, а летом было связано с уже известными источниками. На долю пациентов без симптомов также влияет возрастная структура пациентов.

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