В Латвии у 20% заболевших Covid-19 болезнь протекала бeз симптомов

С момента появления Covid-19 в Латвии у 20% пациентов заболевание протекало бессимптомно, сообщил Юрий Перевощиков, директор Департамента анализа и профилактики инфекционных рисков Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Covid-19 был обнаружен в этих случаях, потому что тест проводился "по эпидемиологическим показаниям", то есть потому, что люди контактировали с заболевшими или вернулись из-за границы.
Анализируя эти данные более подробно, SPKC делит этот показатель на три этапа. На первом этапе, во время весеннего всплеска заболевания, у 15% всех больных болезнь протекала без симптомов. Летом, когда большинство случаев было связано с поездками или возвращением из-за границы, этот показатель составлял 31%, а в течение последних трех недель, когда наблюдался рост заболеваемости, у 23% инфицированных не проявлялись симптомы.
Перевощиков объяснил различия тем, что тестирование весной было больше ориентировано на людей с симптомами, а летом было связано с уже известными источниками. На долю пациентов без симптомов также влияет возрастная структура пациентов.