Российская чиновница объяснила госпитализацию 13 школьников с линейки

Начальник управления образования администрации российского города Великие Луки (Псковская область) Татьяна Лозницкая считает, что массовое недомогание у детей на школьной линейке может объясняться торжественностью момента, сообщает "Медуза".
"Мероприятие было торжественным, звучали речи патриотической и нравственной направленности, особенная музыка (…) При таких обстоятельствах один ребенок мог почувствовать недомогание, и уже рядом с ним стоящий ученик отнесся к своему самочувствию внимательнее, чем обычно, более подозрительно. В свою очередь, и педагоги с повышенным вниманием следили за учащимися, если замечали хотя бы что-то, какую-то неуверенность, подходили с вопросами "Тебе не плохо?"(...) И уже кажется, что особенное, взволнованное состояние - не от торжественности момента, а от плохого самочувствия. Считаю, что все эти факторы могли повлиять", - приводит слова Лозницкой "Медуза".
Напомним, что 5 октября, в городе Великие Луки Псковской области 13 школьников разного возраста потеряли сознание во время торжественной линейки в школе № 7.
Пострадавшие были оперативно госпитализированы в городскую больницу. Трое из них находились в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней степени тяжести, сообщили в администрации области.
Причина недомогания школьников пока неизвестна.