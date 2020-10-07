Российская чиновница объяснила госпитализацию 13 школьников с линейки

"Мероприятие было торжественным, звучали речи патриотической и нравственной направленности, особенная музыка (…) При таких обстоятельствах один ребенок мог почувствовать недомогание, и уже рядом с ним стоящий ученик отнесся к своему самочувствию внимательнее, чем обычно, более подозрительно. В свою очередь, и педагоги с повышенным вниманием следили за учащимися, если замечали хотя бы что-то, какую-то неуверенность, подходили с вопросами "Тебе не плохо?"(...) И уже кажется, что особенное, взволнованное состояние - не от торжественности момента, а от плохого самочувствия. Считаю, что все эти факторы могли повлиять", - приводит слова Лозницкой "Медуза".