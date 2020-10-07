Эпидемиолог: порог самоизоляции после возвращения из-за границы, вероятно, будет еще повышаться

С 3 октября самоизоляцию в Латвии должны соблюдать люди, въезжающие из стран, где 14-дневная кумулятивная заболеваемость Covid-19 превышает 25 случаев на 100 тыс. жителей.

По данным SPKC, в настоящее время не требуется соблюдение самоизоляции при прибытии в Латвию из Финляндии, Кипра, Лихтенштейна и Ватикана. 1

"Мы продолжаем обсуждение этого вопроса", - сказал эпидемиолог. По его словам, с одной стороны, увеличение порога не будет способствовать снижению завозных случаев Covid-19, но с другой стороны, в самой Латвии уже существует высокий риск заражения.

Перевощиков добавил, что бесконечно поднимать этот порог нельзя. По его словам, необходимо найти механизм, который "позволит максимально предотвратить распространение инфекции от людей, приехавших из-за границы".

Данные SPKC также не свидетельствуют о снижении количества латвийцев, инфицированных Covid-19 за рубежом. Эпидемиолог подчеркнул, что, если две недели назад было 20 таких случаев, то на прошлой неделе - 22.