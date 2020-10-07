Самоуправления не договорились с правительством по ряду важных вопросов бюджета на 2021 год

В среду, 7 октября, состоялось заседание думы ЛСС, на котором вместе с премьер-министром Кришьянисом Криньшем, министром финансов Янисом Рейрсом и министром охраны среды и регионального развития Юрисом Пуце обсуждался протокол соглашения и разногласий Кабинета министров и ЛСС на 2021 год.

Дума ЛСС единогласно проголосовала за отсрочку подписания протокола, чтобы продолжить дискуссии с Министерством финансов и найти компромисс по вопросу о планируемом сокращении доходов бюджета самоуправлений. Переговоры и возможное подписание протокола запланированы до подачи госбюджета в Сейм, то есть до 15 октября этого года, сообщила Ужуле.

Она подчеркнула, что наиболее существенные разногласия связаны с предложенными Минфином изменениями в распределении подоходного налога с населения (ПНН), которые предусматривают уменьшение доли перечисляемых в бюджет самоуправлений поступлений ПНН до 75%. Муниципалитеты по-прежнему не согласны с таким перераспределением, которое отрицательно повлияет на бюджет самоуправлений, при этом особенно сильное негативное влияние оказав на Латгале. Поэтому во время заседания думы ЛСС было высказано предложение продолжить совместные дискуссии и найти компромисс в отношении самоуправлений, которых перераспределение ПНН затронет больше всего.