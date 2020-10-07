День Рождения Путина и запрет танцевать в ночных клубах. Все, что вы могли пропустить 7 октября

Мы понимаем, что у вас очень мало времени. Именно поэтому в конце дня RUS TVNET собирает все самое важное, что вы могли пропустить сегодня.
Среда, 7 октября.
Коронавирус:
- За минувшие сутки 67 новых случаев Covid-19.
- Новые случаи Covid-19 выявлены в основном в Даугавпилсе и Риге.
- Стакис обозначил новые возможные меры по ограничению Covid-19 в Риге.
- Маски в общественном транспорте: большая часть людей носит, но не все.
- В транспорте Риги в первый день за отсутствие маски высаживать и штрафовать не будут.
- До начала ноября в ночных клубах можно будет пить алкоголь, но нельзя танцевать.
- Covid-19 констатирован в пищевом блоке одной из школ Даугавпилса.
- В Латвии Covid-19 затронул уже 47 образовательных учреждений.
- Эпидемиолог: порог самоизоляции после возвращения из-за границы, вероятно, будет еще повышаться.
- В Латвии у 20% заболевших Covid-19 болезнь протекала бeз симптомов.
- Литва отказалась от порога в 25 случаев; требования для самоизоляции изменились.
- В Литве 117 новых случаев Covid-19, скончались еще двое. В Эстонии - 25 случаев.
- В Италии ввели обязательное использование масок вне помещений.
- Анатолий Чубайс заразился коронавирусом.
- Covid-19: В Испании за сутки умер 261 человек. Такого не было с апреля.
- Госконтроль призвал использовать кризис Covid-19 для прекращения "войн между таксистами".
Другие события дня:
- Радио Baltkom оштрафовано на 10,5 тысяч евро за скрытую предвыборную агитацию.
- Домбровскис стал комиссаром ЕС по торговле.
- Комиссия дала согласие на выдачу депутата Адамовича для уголовного преследования.
- На предстоящих выборах партии смогут потратить на агитацию более 400 тысяч евро.
- В Марупе машина вылетела с дороги, врезалась в дерево и перевернулась на крышу.
- В реке Югла обнаружено загрязнение: масляное пятно.
- За сутки в ДТП пострадали восемь человек, трое - велосипедисты.
- На Сигулдском шоссе задержали сильно пьяного гостя из Индии.
- Трамп хочет рассекретить все материалы о вмешательстве России в выборы 2016 года.
- Франция и Германия подготовили санкции против России из-за отравления Навального.
- Светлану Тихановскую объявили в розыск в России.
- В Рязанской области загорелся склад боеприпасов. Эвакуировали ближайшие поселки.
- Польша оштрафовала "Газпром" на 6,5 миллиарда евро.
- Нобелевскую премию по химии присудили за изобретение способа редактирования генома.
- Латвия отозвала для консультаций своего посла в Беларуси.
- Российская чиновница объяснила госпитализацию 13 школьников с линейки. Она считает, что это связано с торжественностью момента.
- "Моя ликвидация ничего не изменит". Интервью Алексея Навального о его восстановлении и возвращении в Россию.
- "Есть у меня внуки, очень хорошие, сладкие такие": Путин в свой день рождения рассказал о семье.
- Лембергс получил необычный подарок на день рождения - электронную шапку, которая мигает.
Новости из мира знаменитостей:
- Михаил Жванецкий завершил концертную деятельность.
- Бузова в Instagram поздравила Путина с днем рождения... и отключила комментарии.
- Моргенштерн и Слава Марлоу извинились перед Тимати за "глупую шутку".
- Девушка вошла в Книгу рекордов Гиннесса из-за татуировок с Эминемом.
- "Никому такого не пожелаю!": бывшая звезда Comedy Woman о заболевании кожи.
- Главное в спорте:
- У футболиста сборной Латвии обнаружен Covid-19. Игрок не сможет помочь команде в октябре.
- Сборная Латвии на последних минутах упустила победу над Черногорией.