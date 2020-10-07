Ср, 7.10.2020
За неиспользование масок в общественном транспорте нужно предусмотреть административную ответственность. Это облегчит жизнь контролерам. Я не хотела бы быть на их месте и объяснять людям, отрицающим Covid-19, зачем нужно носить маски. Илзе Винькеле, министр здравоохранения
Илзе Винькеле, министр здравоохранения
  • RUS TVNET
  • Новости
  • Общество
  • День Рождения Путина и запрет танцевать в ночных клубах. Все, что вы могли пропустить 7 октября

День Рождения Путина и запрет танцевать в ночных клубах. Все, что вы могли пропустить 7 октября

ФОТО: Rus.TVNET

Мы понимаем, что у вас очень мало времени. Именно поэтому в конце дня RUS TVNET собирает все самое важное, что вы могли пропустить сегодня.

Среда, 7 октября.

Коронавирус:

  • За минувшие сутки 67 новых случаев Covid-19.
  • Новые случаи Covid-19 выявлены в основном в Даугавпилсе и Риге.
  • Стакис обозначил новые возможные меры по ограничению Covid-19 в Риге.
  • Маски в общественном транспорте: большая часть людей носит, но не все.
  • В транспорте Риги в первый день за отсутствие маски высаживать и штрафовать не будут.
  • До начала ноября в ночных клубах можно будет пить алкоголь, но нельзя танцевать.
  • Covid-19 констатирован в пищевом блоке одной из школ Даугавпилса.
  • В Латвии Covid-19 затронул уже 47 образовательных учреждений.
  • Эпидемиолог: порог самоизоляции после возвращения из-за границы, вероятно, будет еще повышаться.
  • В Латвии у 20% заболевших Covid-19 болезнь протекала бeз симптомов.
  • Литва отказалась от порога в 25 случаев; требования для самоизоляции изменились.
  • В Литве 117 новых случаев Covid-19, скончались еще двое. В Эстонии - 25 случаев.
  • В Италии ввели обязательное использование масок вне помещений.
  • Анатолий Чубайс заразился коронавирусом.
  • Covid-19: В Испании за сутки умер 261 человек. Такого не было с апреля.
  • Госконтроль призвал использовать кризис Covid-19 для прекращения "войн между таксистами".

Другие события дня:

  • Радио Baltkom оштрафовано на 10,5 тысяч евро за скрытую предвыборную агитацию.
  • Домбровскис стал комиссаром ЕС по торговле.
  • Комиссия дала согласие на выдачу депутата Адамовича для уголовного преследования.
  • На предстоящих выборах партии смогут потратить на агитацию более 400 тысяч евро.
  • В Марупе машина вылетела с дороги, врезалась в дерево и перевернулась на крышу.
  • В реке Югла обнаружено загрязнение: масляное пятно.
  • За сутки в ДТП пострадали восемь человек, трое - велосипедисты.
  • На Сигулдском шоссе задержали сильно пьяного гостя из Индии.
  • Трамп хочет рассекретить все материалы о вмешательстве России в выборы 2016 года.
  • Франция и Германия подготовили санкции против России из-за отравления Навального.
  • Светлану Тихановскую объявили в розыск в России.
  • В Рязанской области загорелся склад боеприпасов. Эвакуировали ближайшие поселки.
  • Польша оштрафовала "Газпром" на 6,5 миллиарда евро.
  • Нобелевскую премию по химии присудили за изобретение способа редактирования генома.
  • Латвия отозвала для консультаций своего посла в Беларуси.
  • Российская чиновница объяснила госпитализацию 13 школьников с линейки. Она считает, что это связано с торжественностью момента.
  • "Моя ликвидация ничего не изменит". Интервью Алексея Навального о его восстановлении и возвращении в Россию.
  • "Есть у меня внуки, очень хорошие, сладкие такие": Путин в свой день рождения рассказал о семье.
  • Лембергс получил необычный подарок на день рождения - электронную шапку, которая мигает.

Новости из мира знаменитостей:

  • Михаил Жванецкий завершил концертную деятельность.
  • Бузова в Instagram поздравила Путина с днем рождения... и отключила комментарии.
  • Моргенштерн и Слава Марлоу извинились перед Тимати за "глупую шутку".
  • Девушка вошла в Книгу рекордов Гиннесса из-за татуировок с Эминемом.
  • "Никому такого не пожелаю!": бывшая звезда Comedy Woman о заболевании кожи.
  • Главное в спорте:
  • У футболиста сборной Латвии обнаружен Covid-19. Игрок не сможет помочь команде в октябре.
  • Сборная Латвии на последних минутах упустила победу над Черногорией.

Последние новости

НАВЕРХ
Back