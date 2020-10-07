Сборная Латвии на последних минутах упустила победу над Черногорией

В среду, 7 октября, сборная Латвии по футболу на выезде провела товарищеский матч с командой Черногории, который завершился вничью - 1:1.
Матч прошёл в достаточно непростых условиях - в этот вечер в Подгорице был сильный ливень, который заметно влиял на состояние футбольного поля и ритм игры.
Счёт в матче на 26-й минуте открыл Игорь Тарасов, который головой отправил мяч в ворота после подачи углового. Отметим, что Тарасов получил приглашение в сборную в последний момент, так как из-за травмы выбыл защитник Антоний Черномордый.
Latvijas izlase parāda raksturu un cīnās neizšķirti (1:1) pret Melnkalnes valstsvienību! Jau sestdien mūsu komandai cīņa pret Fēru salām! 🇱🇻⚽ pic.twitter.com/nq2sHbmIuB— TV3 Sport Latvija (@TV3SportLatvija) October 7, 2020
В перерыве тренер латвийской сборной Дайнис Казакевич сделал несколько замен, выпустив на поле Эдуарда Тиденберга и Элвиса Стуглиса, для которых этот матч стал дебютным за сборную. Также первый матч за главную команду провёл вратарь Роберт Озолс, который вышел на поле с первых минут.
К концу матча хозяева перехватили инициативу и на 92-й минуте им удалось уйти от поражения - автором гола стал Игор Иванович, который воспользовался непониманием между защитниками сборной Латвии.
В октябре у подопечных Казакевича запланировано ещё два матча в рамках Лиги Наций УЕФА - 10 октября на выезде матч против Фарерских островов, а 13 октября дома против Мальты.