Ср, 7.10.2020
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Сборная Латвии на последних минутах упустила победу над Черногорией

Игорь Тарасов

ФОТО: Latvijas Futbola federācija

В среду, 7 октября, сборная Латвии по футболу на выезде провела товарищеский матч с командой Черногории, который завершился вничью - 1:1.

Матч прошёл в достаточно непростых условиях - в этот вечер в Подгорице был сильный ливень, который заметно влиял на состояние футбольного поля и ритм игры.

Счёт в матче на 26-й минуте открыл Игорь Тарасов, который головой отправил мяч в ворота после подачи углового. Отметим, что Тарасов получил приглашение в сборную в последний момент, так как из-за травмы выбыл защитник Антоний Черномордый.

В перерыве тренер латвийской сборной Дайнис Казакевич сделал несколько замен, выпустив на поле Эдуарда Тиденберга и Элвиса Стуглиса, для которых этот матч стал дебютным за сборную. Также первый матч за главную команду провёл вратарь Роберт Озолс, который вышел на поле с первых минут.

К концу матча хозяева перехватили инициативу и на 92-й минуте им удалось уйти от поражения - автором гола стал Игор Иванович, который воспользовался непониманием между защитниками сборной Латвии.

В октябре у подопечных Казакевича запланировано ещё два матча в рамках Лиги Наций УЕФА - 10 октября на выезде матч против Фарерских островов, а 13 октября дома против Мальты.

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