Сборная Латвии на последних минутах упустила победу над Черногорией

Матч прошёл в достаточно непростых условиях - в этот вечер в Подгорице был сильный ливень, который заметно влиял на состояние футбольного поля и ритм игры.

Счёт в матче на 26-й минуте открыл Игорь Тарасов, который головой отправил мяч в ворота после подачи углового. Отметим, что Тарасов получил приглашение в сборную в последний момент, так как из-за травмы выбыл защитник Антоний Черномордый.

Latvijas izlase parāda raksturu un cīnās neizšķirti (1:1) pret Melnkalnes valstsvienību! Jau sestdien mūsu komandai cīņa pret Fēru salām! 🇱🇻⚽ pic.twitter.com/nq2sHbmIuB — TV3 Sport Latvija (@TV3SportLatvija) October 7, 2020

В перерыве тренер латвийской сборной Дайнис Казакевич сделал несколько замен, выпустив на поле Эдуарда Тиденберга и Элвиса Стуглиса, для которых этот матч стал дебютным за сборную. Также первый матч за главную команду провёл вратарь Роберт Озолс, который вышел на поле с первых минут.

К концу матча хозяева перехватили инициативу и на 92-й минуте им удалось уйти от поражения - автором гола стал Игор Иванович, который воспользовался непониманием между защитниками сборной Латвии.