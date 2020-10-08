У Сейма пройдет пикет о правовой защите всех семей

По его словам, пикет организован из-за того, что Сейм неоднократно отклонял законодательные инициативы, регулирующие сожительство не состоящих в браке пар.

Кирсис пояснил, что в марте 2018 года комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям отклонила инициативу о принятии закона о сожительстве, которую подписали 10 276 человек, а в июне 2019 года Сейм 60 голосами "против" и 23 голосами "за" отклонил поданный объединениями партий "Для развития/За!" и "Новое Единство" законопроект о супругах.

Также 30 сентября этого года комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям решила не передавать на дальнейшее рассмотрение подписанную 10 392 гражданами Латвии инициативу о регистрации однополых партнеров.

Кирсис подчеркнул, что Сейм не должен повторно игнорировать инициативы жителей страны, парламент обязан выполнять записанный в принципах демократии долг - уважать права меньшинств.