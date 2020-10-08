Чт, 8.10.2020
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Владимир Путин, президент России

Впервые количество выявленных за сутки случаев Covid-19 превысило 100

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

За прошедшие сутки Covid-19 выявлен еще у 109 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

 

В целом за прошедшие сутки сделано, положительными оказались 2,47%.

Директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний SPKC Юрий Перевощиков ранее объяснял, что эта цифра считается важной в Европейском союзе, поскольку распространение заболевания выше 3% считается быстрым и неконтролируемым.

Госпитализированы еще 10 пациентов с Covid-19, добавляет Национальная служба здравоохранения. Это крупнейшее до сих пор количество больных Covid-19, госпитализированных за сутки. 6 апреля за сутки было госпитализировано восемь больных.

В настоящее время в больницах лечатся 42 пациента с новым коронавирусом, из них у 37 - заболевание средней тяжести, пятеро - в тяжелом состоянии. Выписаны из больниц 239 пациентов. 

С начала эпидемии в Латвии проведено 349 237 анализов на Covid-19, заражение выявлено у 2370 человек, из которых на 8 октября выздоровели 1322, умерли 40. 

SPKC обещает предоставить более детальную информацию о новых заболевших позже в течение дня.

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