"Это был просто разговор со знакомой": переболевшая Covid-19 о симптомах и предосторожности

Женщина считает, что, работая в тесном контакте с другими людьми, необходимо быть ответственными и закрывать лицо. Даце убеждена, что сама была осторожна, но после часового разговора со знакомой Covid-19 затронул и ее.

У знакомой было легкое першение в горле, и она даже не подозревала, что может быть заражена Covid-19.

"Насколько я понимаю сейчас, это и есть факторы риска - разговор в закрытом помещении, продолжительный разговор. У нас была дистанция, но все равно это не сработало. Спустя время я узнала, что этот человек заболел, что появились симптомы - пропал вкус и обоняние. И тогда я сразу сказала, что надо сдавать анализы.

На следующий день у меня у самой фактически начался сильный насморк, это было на восьмой день после встречи. Я также заметила изменения во вкусовых ощущениях.

Запах исчез довольно сильно, но это может быть и при сильном насморке, как известно. Вкусовые ощущения изменились незначительно, была словно горечь, как будто еда невкусная. Я почувствовала те же симптомы, что и при сильном вирусе, очень сильный насморк, головная боль, небольшая температура, небольшая хрипота", - поделилась Даце.

"В моем кругу общения было около 20 человек, сначала я думала, что их будет около 40. И это был самый большой стресс, когда я поняла. Я сразу позвонила этим людям, сказала им не подходить близко, например, к своим родителям, чтобы были осторожны, и это был огромный стресс", - вспоминает Даце.

"Те, кто думают, что я буду пить имбирь с лимоном и мой иммунитет защитит меня... Не будьте такими высокомерными, к сожалению, это может затронуть нас", - добавила Даце.

К большому облегчению женщины анализы у всех ее контактных лиц были отрицательными.