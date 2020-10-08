Мощности для тестирования на Covid-19 в Латвии меньше, чем в Литве и Эстонии

Например, в конце сентября в течение недели в Эстонии делалось на 100 000 населения 1400 тестов, в Литве почти 1200, в Латвии более 800, свидетельствуют данные Европейского центра контроля заболеваний. Правда, в соседних странах доля позитивных тестов приближалась к 2%, а в Латвии была меньше.

Несмотря на образовавшиеся сейчас очереди на тестирование, главный инфекционист Минздрава Уга Думпис считает объем тестирования в Латвии "очень приличным".

В Латвии больше нельзя увеличивать количество классических тестов на Covid-19, так как не хватает персонала и это дорого стоит, поэтому придется использовать другие методы тестирования - по слюне.

Чтобы на этой неделе сделать тест на Covid-19 в Риге, нужно ждать шесть дней, а в Валмиере еще больше - девять дней, сообщил главный специалист лаборатории Восточной больницы Сергей Никишин.