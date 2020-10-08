Почему "неэффективные маски" снова обязательны? Неудобные вопросы Илзе Винькеле

Несмотря на рост заболеваемости Covid-19, введение режима чрезвычайной ситуации в Латвии маловероятно, в интервью порталу TVNET заявила министр здравоохранения Илзе Винькеле. По ее словам, в настоящее время возможны более утонченные ограничения для предотвращения распространения инфекции.
- Насчет масок для лица. Почему такие эксперты, как Уга Думпис, сначала говорили, что маски не являются эффективным средством защиты, а теперь вдруг стали таковым?
- Уга Думпис говорил только то, что маски сами по себе не являются решением и панацеей для борьбы с эпидемией и что маски при очень низком уровне распространения инфекции не являются тем инструментом, который необходимо использовать. Уга Думпис подчеркивал, что маска - это эффективное средство, если инфекция распространяется в более крупных масштабах. И это та ситуация, в которой мы находимся сегодня.
- Почему маски обязательно носить только в общественном транспорте, а не, например, на культурных мероприятиях, в барах или ресторанах?
- Потому что в барах и ресторанах пусть и не очень строгие, но есть другие правила, а именно - количество людей по отношению к вместимости помещения, а также ограничения по времени работы. В свою очередь, в общественном транспорте, который критически важен для того, чтобы люди могли ходить на работу, а дети - в школу, такие ограничения не применимы, потому что, если бы мы применили количество пассажиров относительно вместимости транспортного средства, мы не смогли бы заплатить за это всеми деньгами мира.
В отличие от баров или культурных заведений, в общественном транспорте невозможно применять другие меры безопасности.
В культурных учреждениях люди сидят на пронумерованных местах, билеты продаются лично, люди на концерте или в театре сидят лицом к сцене. И хороший тон подразумевает не разговаривать [на таких мероприятиях]. Следовательно, там эти риски ниже. Однако, если возникнет такая необходимость и чтобы учреждения культуры не прекращали работу, использование масок является одной из мер безопасности, которую можно было бы применить при посещении культурных мероприятий.
- Как вы думаете, возможен ли вообще эффективный контроль ношения масок в общественном транспорте? Прошлый опыт показал, что административные штрафы не действуют.
- Должна быть пропорциональная административная ответственность. К сожалению, этого регулирования еще не было, когда было введено обязательное использование масок [в общественном транспорте]. Примечательно (конечно, я ни в коем случае не претендую на статистически верные данные), что люди сейчас намного сознательнее, чем весной.
На мой взгляд, понимание обществом того, что маски в общественном транспорте могут быть вкладом каждого в поддержание работы местного кафе, на этот раз намного выше.
В настоящее время этот механизм контроля реализован таким образом, что в первые дни только предупреждают. И я полностью согласна с тем, что не следует наказывать немедленно. А потом это организуется таким образом, что перевозчик имеет право не пускать людей [у которых нет маски] в транспортное средство.
- Как это будет происходить на практике? Если человек садится в поезд без маски, диспетчер имеет право сделать выговор и...
- И высадить. А если человек сопротивляется - вызвать полицию.
- Почему в Латвии самый быстрый рост заболеваемости Covid-19 в Европе?
- Потому что у нас самый низкий уровень заражения. Потому что мы начали с начальной базы. Весной закрыли границы, закрыли школы, все [происходило] дистанционно, жизнь была фактически парализована. В то время, в марте, вирус был занесен извне, и его распространение было успешно сдержано значительными ограничениями и прекращением всех видов перемещений. Однако летом, которое было почти нормальным, люди стали более активными, и распространение вируса возобновилось. Не только в Латвии, но и во всем мире.
- Какова в настоящее время вероятность возобновления режима чрезвычайной ситуации?
- Хотя в Латвии не было самых строгих ограничений в Европе, общее понимание правительства, а также Министерства здравоохранения заключается в том, что lockdown (с английского языка "карантин". - Прим. ред.) больше не применим. Почему?
Во-первых, мы знаем о вирусе гораздо больше. Несравненно больше о его распространении, эффективных способах борьбы с ним, а также о лечении болезни Covid-19 по сравнению с тем, что мы знали в марте, когда нам действительно приходилось сражаться с невидимым противником. Следовательно, эти ограничительные действия могут быть более утонченными и локальными.
В настоящее время нет необходимости в одном государственном постановлении или одной чрезвычайной ситуации, потому что можно применять индивидуальные ограничения с учетом нюансов локального уровня.
Будь то в одной школе или в одном самоуправлении. Таким образом, мы надеемся, что эту ситуацию можно контролировать. Мы увидели, что такие жесткие ограничения также означают для медицинских учреждений и, в частности, для пациентов, когда доступность [медицинских] услуг существенно снизилась. Понятно, что этого нельзя больше допускать. Больницы уже более осведомлены и готовы работать с пациентами с Covid-19 и выполнять всю превентивную работу. Поэтому я думаю, что на данный момент такая чрезвычайная ситуация маловероятна.
Полное интервью с Илзе Винькеле читайте на портале TVNET на латышском языке!