Почему "неэффективные маски" снова обязательны? Неудобные вопросы Илзе Винькеле

- Насчет масок для лица. Почему такие эксперты, как Уга Думпис, сначала говорили, что маски не являются эффективным средством защиты, а теперь вдруг стали таковым?

- Уга Думпис говорил только то, что маски сами по себе не являются решением и панацеей для борьбы с эпидемией и что маски при очень низком уровне распространения инфекции не являются тем инструментом, который необходимо использовать. Уга Думпис подчеркивал, что маска - это эффективное средство, если инфекция распространяется в более крупных масштабах. И это та ситуация, в которой мы находимся сегодня.

- Почему маски обязательно носить только в общественном транспорте, а не, например, на культурных мероприятиях, в барах или ресторанах?

- Потому что в барах и ресторанах пусть и не очень строгие, но есть другие правила, а именно - количество людей по отношению к вместимости помещения, а также ограничения по времени работы. В свою очередь, в общественном транспорте, который критически важен для того, чтобы люди могли ходить на работу, а дети - в школу, такие ограничения не применимы, потому что, если бы мы применили количество пассажиров относительно вместимости транспортного средства, мы не смогли бы заплатить за это всеми деньгами мира.

В отличие от баров или культурных заведений, в общественном транспорте невозможно применять другие меры безопасности.

В культурных учреждениях люди сидят на пронумерованных местах, билеты продаются лично, люди на концерте или в театре сидят лицом к сцене. И хороший тон подразумевает не разговаривать [на таких мероприятиях]. Следовательно, там эти риски ниже. Однако, если возникнет такая необходимость и чтобы учреждения культуры не прекращали работу, использование масок является одной из мер безопасности, которую можно было бы применить при посещении культурных мероприятий.

- Как вы думаете, возможен ли вообще эффективный контроль ношения масок в общественном транспорте? Прошлый опыт показал, что административные штрафы не действуют.

- Должна быть пропорциональная административная ответственность. К сожалению, этого регулирования еще не было, когда было введено обязательное использование масок [в общественном транспорте]. Примечательно (конечно, я ни в коем случае не претендую на статистически верные данные), что люди сейчас намного сознательнее, чем весной.

На мой взгляд, понимание обществом того, что маски в общественном транспорте могут быть вкладом каждого в поддержание работы местного кафе, на этот раз намного выше.

В настоящее время этот механизм контроля реализован таким образом, что в первые дни только предупреждают. И я полностью согласна с тем, что не следует наказывать немедленно. А потом это организуется таким образом, что перевозчик имеет право не пускать людей [у которых нет маски] в транспортное средство.