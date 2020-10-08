Исследование: жители Латвии не достаточно заботятся о своем зрении

В Латвии давно не делалось масштабных исследований о состоянии зрения жителей, особенно возрастной группы. Ситуацию решил исправить мировой лидер в производстве оптики «Essilor Group» и заказал исследование, в ходе которого был проведен опрос жителей Латвии в возрасте 40-55 лет.

«Главная цель исследования, – рассказывает оптометрист и региональный руководитель оптик «Fielmann» Ирина Кезика, – получить объективную картину осведомленности о состоянии своего зрения у жителей Латвии в возрасте 40+. Нам было важно понять, какие проблемы со зрением их беспокоят? Как часто они задумываются о своем зрении? Как часто посещают специалистов?»

Увы, но итоги исследования показывают, что большинство жителей Латвии не заботятся должным образом о состоянии своего зрения: 57% опрошенных до 50 лет жалуются на проблемы со зрением, 71% вынуждены отодвинуть текст дальше, чтобы его четко видеть, а 69% жителей Латвии старше 40 лет не проверяют зрение раз в год или совсем его не проверяют.

«Итоги исследования настораживают, – отмечает Ирина Кезика – Большинство из нас считает, что о зрении заботиться не стоит, мол оно всегда было и останется с нами. Это ошибочное мнение. Специалисты рекомендуют очень внимательно относиться к своему зрению и проверять его минимум пару раз в год. Тем более, что сейчас это можно сделать быстро и бесплатно. Найдите ближайшую оптику на сайте www.laiksredzet.lv и приходите на бесплатную проверку зрения».

Ежегодный осмотр глаз должен быть частью ваших медицинских обследований. Это поможет не только вовремя диагностировать и лечить глазные заболевания на раннем этапе, когда лечение протекает быстрее и проще, но и позволит вашему офтальмологу отслеживать риск некоторых состояний, особенно, если у вас есть семейная история заболевания глаз, диабета или высокого кровяного давления.

Также данные исследования показывают, что большинство людей старше сорока плохо себе представляют проблему возрастного изменения зрения. «Только 5% жителей Латвии старше 40 лет знают, что такое пресбиопия и какие натуральные изменения со зрением происходят с возрастом, – поясняет специалист. – Вместе с тем это является нормальным состоянием, когда глаза с возрастом теряют способность фокусировки. Большинство людей начинают замечать первые симптомы пресбиопии после 40 лет, когда начинаются проблемы с просмотром текста, написанного мелким шрифтом. Он виден нечетко. Например, текстовые сообщения на мобильном телефоне. Увы, но большинство не можете избежать пресбиопии, даже если у вас раньше никогда не было проблем со зрением. Мы не можем предотвратить физиологические возрастные изменения организма. Зрение людей естественным образом ухудшается по мере того, как они становятся старше».

Чтобы проинформировать население Латвии о возрастных проблемах со зрением и заинтересовать людей больше внимания уделять здоровью своих глаз, в стране стартует образовательная социальная кампания «Время видеть четко 40+».

ФОТО: Пресс-фото