Исследование: жители Латвии не достаточно заботятся о своем зрении

57% опрошенных до 50 лет жалуются на проблемы со зрением
После продолжительной и разъяснительной работы, жители Латвии стали внимательнее относится к уровню холестерина, сахара и показателям давления. Однако успокаиваться на этом рано. Как показало новое исследование, в здоровье жителей Латвии наметилось еще одно проблемное место – зрение.
В Латвии давно не делалось масштабных исследований о состоянии зрения жителей, особенно возрастной группы. Ситуацию решил исправить мировой лидер в производстве оптики «Essilor Group» и заказал исследование, в ходе которого был проведен опрос жителей Латвии в возрасте 40-55 лет.
«Главная цель исследования, – рассказывает оптометрист и региональный руководитель оптик «Fielmann» Ирина Кезика, – получить объективную картину осведомленности о состоянии своего зрения у жителей Латвии в возрасте 40+. Нам было важно понять, какие проблемы со зрением их беспокоят? Как часто они задумываются о своем зрении? Как часто посещают специалистов?»
Увы, но итоги исследования показывают, что большинство жителей Латвии не заботятся должным образом о состоянии своего зрения: 57% опрошенных до 50 лет жалуются на проблемы со зрением, 71% вынуждены отодвинуть текст дальше, чтобы его четко видеть, а 69% жителей Латвии старше 40 лет не проверяют зрение раз в год или совсем его не проверяют.
«Итоги исследования настораживают, – отмечает Ирина Кезика – Большинство из нас считает, что о зрении заботиться не стоит, мол оно всегда было и останется с нами. Это ошибочное мнение. Специалисты рекомендуют очень внимательно относиться к своему зрению и проверять его минимум пару раз в год. Тем более, что сейчас это можно сделать быстро и бесплатно. Найдите ближайшую оптику на сайте www.laiksredzet.lv и приходите на бесплатную проверку зрения».
Ежегодный осмотр глаз должен быть частью ваших медицинских обследований. Это поможет не только вовремя диагностировать и лечить глазные заболевания на раннем этапе, когда лечение протекает быстрее и проще, но и позволит вашему офтальмологу отслеживать риск некоторых состояний, особенно, если у вас есть семейная история заболевания глаз, диабета или высокого кровяного давления.
Также данные исследования показывают, что большинство людей старше сорока плохо себе представляют проблему возрастного изменения зрения. «Только 5% жителей Латвии старше 40 лет знают, что такое пресбиопия и какие натуральные изменения со зрением происходят с возрастом, – поясняет специалист. – Вместе с тем это является нормальным состоянием, когда глаза с возрастом теряют способность фокусировки. Большинство людей начинают замечать первые симптомы пресбиопии после 40 лет, когда начинаются проблемы с просмотром текста, написанного мелким шрифтом. Он виден нечетко. Например, текстовые сообщения на мобильном телефоне. Увы, но большинство не можете избежать пресбиопии, даже если у вас раньше никогда не было проблем со зрением. Мы не можем предотвратить физиологические возрастные изменения организма. Зрение людей естественным образом ухудшается по мере того, как они становятся старше».
Чтобы проинформировать население Латвии о возрастных проблемах со зрением и заинтересовать людей больше внимания уделять здоровью своих глаз, в стране стартует образовательная социальная кампания «Время видеть четко 40+».
«С помощью социальной кампании «Время четко видеть 40+», – рассказывает Ирина Кезика, -- мы хотели бы, чтобы люди знали, что такое пресбиопия и насколько важно регулярно контролировать свое зрение, особенно когда вам за 40 и появляются первые симптомы пресбиопии. Мы хотим сказать жителям Латвии что, пресбиопия – это не болезнь и бояться нечего. Есть правильные и современные методы решения проблемы».
Оказывается в Европе большинство людей, столкнувшихся с проблемой возрастного изменения зрения, успешно решают ее при помощи прогрессивных или же «умных» очков, которые дают максимальный комфорт и свободу зрения. Прогрессивные линзы, к примеру такие как VARILUX, разделены на три зоны. Верхняя часть очков имеет зону, приспособленную для зрения на расстояние. По мере того как мы опускаем наш взгляд ниже, мы попадаем в среднюю зону, которая сконструирована для того чтобы смотреть на компьютер. Когда мы опускаем глаза вниз, мы входим в зону чтения. Эти различные зоны взаимосвязаны, так называемым, коридором прогресса, который обеспечивает мягкий переход диоптрий из верхней зоны в нижнюю. Такое переход ближе всего к естественному зрению.
Внешне прогрессивные очки выглядят как простые очки, но их поверхность очень сложна: диоптрия постепенно меняется для четкого зрения на всех расстояниях и удобного чтения. Ассортимент линз прогрессивных очков очень разнообразен. Они могут быть пластиковыми, минеральными, прозрачными, фотохромными, поляризованными. Прогрессивные очковые линзы также могут быть окрашены.
«Современные технологии позволили в буквальном смысле взглянуть на мир по-новому и дали огромный толчок развитию оптометрии, – рассказывает Ирина. -- В частности теперь можно очень точно установить необходимую коррекцию вашего зрения и благодаря столь точным данным подобрать «умные» очки, которые значительно упрощают нашу повседневную жизнь. При этом важно понимать, что стоимость прогрессивной оптики сравнима с привычными для нас очками».
Статья создана в сотрудничестве с порталом о четком зрении www.laiksredzet.lv.