Чт, 8.10.2020
"Есть у меня внуки, я счастлив. Они очень хорошие, сладкие такие. Я получаю большое удовольствие от общения с ними. Маленькие сладкие детишки. Я думаю, это естественное чувство для каждого человека. В моей жизни это есть. Я очень рад этому Владимир Путин, президент России
Владимир Путин, президент России

Фото ⟩ Герцогиня Кембриджская против первой леди Украины: чей наряд лучше?

ФОТО: Reuters/ScanPix

Снова бизнес! Впервые после изоляции Кембриджские герцоги приняли гостей в Букингемском дворце. В этот раз принимали президента Украины и его супругу. Посмотрим, как были одеты дамы - Кейт Миддлтон и Елена Зеленская. 

Кейт Миддлтон была в элегантном голубом платье с поясом в дополнении с бежевыми замшевыми лодочками на каблуке. В свою очередь, первая леди Украины выбрала белый костюм с небольшим коричневым ремешком на талии. 

ФОТО: POOL / REUTERS

ФОТО: POOL / REUTERS

ФОТО: POOL / REUTERS

ФОТО: POOL / REUTERS

Галерея: Герцоги Кембриджские принимают президента Украины с женой в Букингемском дворце

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