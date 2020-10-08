Фото ⟩ Герцогиня Кембриджская против первой леди Украины: чей наряд лучше?

Снова бизнес! Впервые после изоляции Кембриджские герцоги приняли гостей в Букингемском дворце. В этот раз принимали президента Украины и его супругу. Посмотрим, как были одеты дамы - Кейт Миддлтон и Елена Зеленская.
Кейт Миддлтон была в элегантном голубом платье с поясом в дополнении с бежевыми замшевыми лодочками на каблуке. В свою очередь, первая леди Украины выбрала белый костюм с небольшим коричневым ремешком на талии.
Галерея: Герцоги Кембриджские принимают президента Украины с женой в Букингемском дворце