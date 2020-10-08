Глава NMPD: Мы в гораздо более сложной ситуации, чем были на самом пике весной

Она подчеркнула, что, "смешавшись", все это несет более сильную нагрузку на систему здравоохранения, чем та, что была весной, поэтому вызовов будет больше.

Ципуле подчеркнула, что все лето прошло в работе, оценивая риски, выявленные весной, и пытаясь спрогнозировать сценарии развития ситуации. В Службе готов план управления рисками Covid-19.

Она также сообщила, что сейчас Службе хватает средств индивидуальной защиты, кроме того, есть и резерв. По ее словам, можно быть уверенными, что обеспечить их в полном объеме возможно на полтора-два месяца.

Тем не менее, Ципуле признала, что существуют проблемы с покупкой защитного снаряжения, поскольку поставщики время от времени меняют свои обещания, и их способность выполнять поставку не всегда соответствует требованиям службы.

Однако она подчеркнула, что NMPD постоянно над этим работает. "Я надеюсь, что нам удастся постоянно пополнять эти резервы и не будет никаких проблем", - сказала она.

Глава NMPD сказала, что служба ежедневно доставляет в больницы нескольких пациентов с Covid-19. В больнице также есть пациенты, которые находятся в очень тяжелом состоянии. "Это время показывает, что это и более молодые пациенты, чем были весной", - отметила Ципуле, сказав, что среди них и те, кому 42, 46, 50 лет, которые продолжают лечиться от достаточно тяжелых проявлений Covid-19.

Она также сообщила, что два врача NMPD болеют Covid-19, оба заразились около двух недель назад и в настоящее время находятся на стадии выздоровления, но источник инфекции не был идентифицирован ни у одного из работников. У конкретного медика был вызов к пациенту с Covid-19, но были применены все средства безопасности.

Ципуле также призвала во время второй волны Covid-19 замечать и ценить работу медиков, подчеркнув, что весной эта поддержка была очень важна.

Она также призвала общественность обсудить со своим врачом возможность вакцинации от гриппа, подчеркнув, что широкую общественность важно мотивировать, поскольку это облегчило бы работу службы во время Covid-19.