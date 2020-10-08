В Литве 142 новых случая Covid-19 и еще одна смерть. В Эстонии - 45 случаев

За сутки в Литве подтверждена одна смерть пациента с Covid-19, также установлено еще 142 случая заражения новым коронавирусом. В Эстонии за минувшие сутки зафиксировано 45 новых позитивных результатов теста на коронавирус.
Литва
За минувшие сутки в Литве умер один человек с Covid-19, установлено 142 новых случая коронавируса, сообщило Министерство здравоохранения в четверг, 8 октября.
Сейчас коронавирусом в Литве больны 2842 человека, 2660 человек выздоровели.
В стране скончались 123 человека с Covid-19.
За минувшие сутки проверено 7277 проб на коронавирус. В целом в стране сделано 815 260 тестов.
Эстония
За минувшие сутки в Эстонии выявили 45 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего было проведено 1500 тестов.
Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 51,54 случая на 100 000 жителей, пишет Rus.Postimees со ссылкой на Rus.ERR.