В Литве 142 новых случая Covid-19 и еще одна смерть. В Эстонии - 45 случаев

Литва

За минувшие сутки в Литве умер один человек с Covid-19, установлено 142 новых случая коронавируса, сообщило Министерство здравоохранения в четверг, 8 октября.

Сейчас коронавирусом в Литве больны 2842 человека, 2660 человек выздоровели.

В стране скончались 123 человека с Covid-19.

За минувшие сутки проверено 7277 проб на коронавирус. В целом в стране сделано 815 260 тестов.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии выявили 45 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего было проведено 1500 тестов.