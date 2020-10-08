Чт, 8.10.2020
За неиспользование масок в общественном транспорте нужно предусмотреть административную ответственность. Это облегчит жизнь контролерам. Я не хотела бы быть на их месте и объяснять людям, отрицающим Covid-19, зачем нужно носить маски. Илзе Винькеле, министр здравоохранения
Илзе Винькеле, министр здравоохранения

В Литве 142 новых случая Covid-19 и еще одна смерть. В Эстонии - 45 случаев

ФОТО: EPA/Scanpix

За сутки в Литве подтверждена одна смерть пациента с Covid-19, также установлено еще 142 случая заражения новым коронавирусом. В Эстонии за минувшие сутки зафиксировано 45 новых позитивных результатов теста на коронавирус. 

Литва

За минувшие сутки в Литве умер один человек с Covid-19, установлено 142 новых случая коронавируса, сообщило Министерство здравоохранения в четверг, 8 октября.

Сейчас коронавирусом в Литве больны 2842 человека, 2660 человек выздоровели.

В стране скончались 123 человека с Covid-19.

За минувшие сутки проверено 7277 проб на коронавирус. В целом в стране сделано 815 260 тестов.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии выявили 45 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего было проведено 1500 тестов.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 51,54 случая на 100 000 жителей, пишет Rus.Postimees со ссылкой на Rus.ERR.

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